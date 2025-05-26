Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький. За його словами, зараз російські окупанти зосереджені на одному завданні в контексті лінії бойового зіткнення. Воно незмінне вже кілька років.

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Яка зараз ціль Росії

Як наголосив Цехоцький, теперішня основна стратегічна ціль російських загарбників – повністю захопити Донецьку та Луганську області. Це у них наразі основне завдання.

Звісно, вони погрожують захопити й іншу територію. Але насправді зараз вони зосереджені саме на Донеччині та Луганщині.

Звісно, вони будуть імітувати та намагатися проводити розвідку боєм на всіх ділянках. Треба бути пильними та не піддаватися на провокації. Якщо окупанти десь бачать слабну, то кидають туди свої підрозділи і намагаються закріпитися,

– сказав Цехоцький.

Додамо, військові оголосили збір на Покровський напрямок. Є потреба у дронах на оптоволокні, які сильно зарекомендували себе на полі бою.

Ці дрони літають на величезну відстань. Вони допоможуть вибивати ворога в місцях, де вони збираються на штурми, чи знищувати місця пуску безпілотників, техніку, штаби і так далі,

– пояснив Цехоцький.

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