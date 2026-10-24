Россияне пытаются проникнуть в районе Харькова и Орехова, а ВСУ продвинулись в Донецкой области: карты ISW

22 и 23 октября российские войска продолжали наступательные операции на нескольких участках фронта, однако на большинстве направлений не добились подтвержденных успехов. Оккупанты пытались проникнуть в окрестностях Харькова, Доброполья и Орехова.

В то же время украинские защитники провели контратаку на Гуляйпольском направлении и продвинулись в районе Константиновки. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW) от 23 октября.

Какова ситуация на фронте?

Харьковская область

Россия стремится оттеснить украинские войска от международной границы, создать буферную зону вблизи Белгородской области и приблизиться к Харькову.

Российские военные недавно пытались проникнуть на северо-восток и северо-запад от Харькова. Украинские силы нанесли удары по вражеским позициям к юго-востоку от Хрипунов и к югу от Новой Казачей. Геолокационные видеозаписи этих ударов были опубликованы 20 и 22 октября соответственно.

На направлении Большого Бурлука российские войска 22 и 23 октября продолжали наступательные действия к северо-востоку от населенного пункта, но не продвинулись вперед.

Лиманское направление

Россия пытается захватить Лиман и форсировать Северский Донец, чтобы охватить украинский крепостной пояс с северо-запада. Эти задачи ISW связывает с действиями подразделений 25-й общевойсковой армии и Западной группировки войск России.

22 и 23 октября оккупанты продолжали наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись вперед. В то же время российский военный блогер 23 октября утверждал, что оккупанты развивают наступление из Ямполя в направлении Озерного и Дибровы.

Славянское направление

Российские войска продолжили ограниченные наступательные операции к востоку от Славянска 23 октября. Их заявленная цель – продвигаться в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки с востока.

На фоне российских ударов по гражданской и жилой инфраструктуре глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 22 октября отдал приказ о проведении обязательной эвакуации всех семей с детьми из общин Краматорска и Славянска.

Константиновское направление

Украинские военные недавно продвинулись к западу от Константиновки. Судя по геолокационным видеозаписям, опубликованным 22 октября, ВСУ заняли новые позиции в северной части Софиевки.

В то же время Россия пытается наступать на Константиновку и Дружковку с юга и юго-запада. ISW связывает эти усилия с действиями подразделений 8-й общевойсковой армии и Южной группировки войск России.

Добропольское направление

Российские военные недавно проникли на юг Доброполья. В то же время оккупанты распространяют видео, которые могут быть созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта, чтобы преувеличить успехи оккупантов. В частности, 23 октября один из российских источников опубликовал видео, на котором якобы видно поднятие российских флагов в Веселом Поле – к северу от Доброполья.

Эта запись могла быть сгенерирована или изменена с помощью искусственного интеллекта. Веселое Поле расположено примерно в 12 километрах от самой дальней оцениваемой границы продвижения российских войск в этом районе.

Запорожское направление

На Гуляйпольском направлении российские войска 22 и 23 октября продолжали наступательные операции, но не продвинулись вперед. ВСУ контратаковали в этом районе.

К западу от Орехова россияне также пытались проникнуть. Украинские военные нанесли удары по российским позициям в восточной части Степногорска. В то же время российский военный блогер 23 октября заявил о якобы продвижении оккупантов к югу от Лукьяновского, к западу от Орехова. Независимого подтверждения этого продвижения нет.

Отдельно украинские силы продолжали наносить удары по российским операторам беспилотников на оккупированной части Запорожской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 23 октября украинские военные поразили скопление личного состава российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" вблизи Каменки. Эта цель располагалась примерно в 31 километре от линии фронта.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, после операции "Вивальди" российские войска временно и отказались от планов штурмовать Славянск и Краматорск и в лоб. В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на направлении Доброполья, однако в будущем враг может вернуться к прежнему плану.