Россия не оставляет попыток продвигаться в глубину территории Украины. Враг 80 раз атаковал позиции Сил обороны.

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Что происходит на фронте

Наиболее активны российские войска на Кураховском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении российские военные вблизи Цуповки и Липцев сбросили две управляемые авиационные бомбы, к тому же дважды пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Волчанска. Наши воины дали отпор, ситуация под контролем Украины.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вражеские штурмы удалось отбить вблизи Кучеровки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.

Вражеские подразделения не прекращают атаковать на Лиманском направлении. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Андреевка, Макеевка и Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили пять из десяти вражеских атак. В Генштабе отметили, что там продолжаются бои.



Краматорское направление атаковали 5 раз. В частности, враг активен вблизи Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении произошло 9 вражеских атак. Активно применяя бомбардировочную авиацию враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Щербиновка и Дилиевка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении оккупанты совершили 13 атак на позиции наших защитников в районах Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Сухого Яра и Селидово. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 12 атак противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

21 столкновение произошло на Кураховском направлении. Там захватчики активно пытаются продвинуться в районах Горняка, Новоселидовки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки.

Вблизи Богоявленки на Времовском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск, возле которой боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза пытались вытеснить с позиций наши подразделения.