Росія не полишає спроб просуватися в глибину території України. Ворог 80 разів атакував позиції Сил оборони.

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Що відбувається на фронті

Найбільш активні російські війська на Курахівському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку російські військові поблизу Цупівки та Липців скинули дві керовані авіаційні бомби, до того ж двічі намагались потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Вовчанська. Наші воїни дали відсіч, ситуація під контролем України.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Ворожі штурми вдалося відбити поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Новоселівки, Вишневого та Кругляківки.

Ворожі підрозділи не припиняють атакувати на Лиманському напрямку. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Андріївка, Макіївка та Торське. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили п’ять з десяти ворожих атак. У Генштабі зазначили, що там тривають бої.



Краматорський напрямок атакували 5 разів. Зокрема, ворог активний поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку відбулося 9 ворожих атак. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію ворог атакував біля населених пунктів Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та Диліївка, сім боєзіткнень тривають дотепер.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 13 атак на позиції наших захисників в районах Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 12 атак противника, одне боєзіткнення триває дотепер.

21 зіткнення відбулось на Курахівському напрямку. Там загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Гірника, Новоселидівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

Поблизу Богоявленки на Времівському напрямку загарбники п’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ, біля якої боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази намагалися витіснити з позицій наші підрозділи.