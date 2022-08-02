На Юге россияне пытаются восстановить утраченные позиции и не допустить наступление ВСУ

В Южнобужском направлении враг удерживает занятые рубежи и пытается не допустить наши подразделения Сил обороны.

Кроме того, враг пытается восстановить утраченное положение и проводил воздушную разведку БПЛА в районе Ольговского.

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оккупанты обстреливают населенные пункты на Юге

В эти сутки, 2 августа, россияне обстреляли Николаев, Трудолюбовку, Осокоровку, Ивановку, Еленовку, Зарю, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовку, Белую Криницу, Андреевку, Веселый Кут и Явкино. Кроме этого, россияне нанесли авиационный удар неподалеку от Зари. Огонь вели из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Кроме этого, оккупанты проводили воздушную разведку – все для того, чтобы уточнить результаты огневого поражения и выявить положение наших войск.

Между тем, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

россия может снова наступать на Херсонщине

Ранее сообщалось, что, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ, россияне усиливают силы на Херсонщине с помощью своих резервов. Также они не оставляют попыток самим идти в наступление. Пока это точечные попытки, но военные понимают, что захватчики получат приказ переходить в наступление.

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