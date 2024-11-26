Изменение тактики действительно приносит россиянам определенный успех. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Почему враг меняет тактику штурмов

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин объясняет, почему россияне изменили тактику с массовых штурмов до малых штурмовых групп.

По его словам такая тактика проносит им определенный успех. Бои происходят на степной зоне, где проводить масштабное наступление может быть опасно. Большие бронегруппы видно издалека и они становятся для украинских защитников легкой мишенью.

Россияне применяют скоростные мотоциклы, багги, которые быстро преодолевают расстояние до украинских траншей. Там они пытаются закрепиться до прибытия подкрепления. Это можно назвать, отмечает он, "тактикой просачивания".

Такими небольшими шагами они проводят вклинивания в нашу оборону, захватывая небольшие плацдармы. Эта тактика приносит им определенный успех и поэтому они её применяют,

– говорит Владислав Волошин.

Бронетехнику враг обычно применяет для поддержки этих групп или доставки их на передовые позиции.