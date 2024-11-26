Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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ВСУ зачистили Купянск от оккупантов

Ночью 26 ноября аналитики сообщили, что Силы обороны завершили зачистку Купянска.

Какова ситуация на поле боя: смотрите карту

Заметим, ранее командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 бригады рассказал, что оккупанты воспользовались густым туманом, чтобы продвинуться к границам жилой застройки. Однако наши защитники помешали врагу закрепиться.

Недавно начальник Генштаба отметил, город надежно обороняется. Анатолий Баргилевич заявил, что все российские атаки на Купянск отбиты, противник уничтожен. Также подчеркнул, в настоящее время угрозы городу нет.

Кроме того, Баргилевич отметил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.

К слову, в DeepState сообщают, что враг продвинулся у Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, а также в Раздольном, Петровке и Курахово.