Зміна тактики справді приносить росіянам певний успіх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в етері телемарафону.

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Чому ворог змінює тактику штурмів

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснює, чому росіяни змінили тактику з масових штурмів до малих штурмових груп.

За його словами така тактика проносить їм певний успіх. Бої відбуваються на степовій зоні, де проводити масштабний наступ може бути небезпечно. Великі бронегрупи видно здалеку і вони стають для українських оборонці легкою мішенню.

Росіяни застосовують швидкісні мотоцикли, багі, які швидко долають відстань до українських траншей. Там вони намагаються закріпитися до прибуття підкріплення. Це можна назвати, зазначає він, "тактикою просочування".

Такими невеличкими кроками вони проводять вклинення в нашу оборону, захоплюючи невеликі плацдарми. Ця тактика приносить їм певний успіх і тому вони її застосовують,

– каже Владислав Волошин.

Бронетехніку ворог зазвичай застосовує для підтримки цих груп або доставки їх на передові позиції.