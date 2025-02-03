Противник все больше сосредотачивает свое внимание на Андреевке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Российская пехота закрепляется

Аналитики отметили, что севернее Андреевки россияне осуществляют давление на позиции Сил Обороны из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

Российская пехота подходит и закрепляется на окраинах села с разных сторон, даже сквозь позиции Сил Обороны. Со временем стало понятно, что враг проложил свой путь из Петропавловки и сейчас пытается пробраться в село из этого района по накопанным укреплениям.

Одновременно с этим пехота выродков попытки зайти через село Шевченко по инженерно-фортификационным сооружениям, которые пролегают между Андреевкой и Шевченко. После первых успешных попыток зайти в Андреевку, враг увидел возможность это развивать поэтому посылают на в бой пехоту с задачей – "умри, но дойди".

️Силам Обороны пока не легко дается оборона Андреевки из-за ряда проблем, в которых, мы надеемся, найдут решение,

– говорится в сообщении.

Украинские военные прилагают невероятные усилия, чтобы потерять позиции.