Противник все більше зосереджує свою увагу на Андріївці. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Російська піхота закріплюється

Аналітики відзначили, що північніше від Андріївки росіяни здійснюють тиск на позиції Сил Оборони зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка.

Російська піхота підходить та закріплюється на околицях села з різних сторін, навіть крізь позиції Сил Оборони. З часом стало зрозуміло, що ворог проклав свій шлях з Петропавлівки та зараз намагається пробратися в село з цього району по накопаних укріпленнях.

Одночасно з цим піхота виродків спроби зайти через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які пролягають між Андріївкою та Шевченком. Після перших успішних спроб зайти в Андріївку, ворог побачив можливість це розвивати тож посилають на у бій піхоту із задачею – "вмри, але дійди".

️Силам Оборони наразі не легко дається оборона Андріївки через низку проблем, в яких, ми сподіваємося, знайдуть рішення,

– мовиться в повідомленні.

Українські військові докладають неймовірних зусиль, щоб втримати позиції.