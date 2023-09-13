Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что новая тактика украинских защитников не давала бы таких хороших результатов, если бы не системный подход.

Вашему вниманию Выглядит, как настоящая техника: россияне тратят очень много боеприпасов на уничтожение муляжей

"На сотни такого рода "целей" были потрачены относительно высокоточные российские боеприпасы. Это отличный результат, который заслуживает самых высоких оценок", – считает Шарп.

Обратите внимание! Муляжи техники производит компания "Метинвест" в небольшом ангаре. В частности, фальшивки 155-мм гаубицы М777 делают из обычных канализационных труб за менее чем тысячу долларов. Изготовляют также гаубицы Д-20, минометы, РЛС и ПВО.

Каково значение новой тактики ВСУ

Активное уничтожение муляжной техники свидетельствует о том, что вражеские средства целеуказания и разведки дают маху.

Если они систематически, в сотнях случаев, ошиблись в выборе цели – значит, либо с технической стороны проблемы, либо с квалификацией,

– отметил Шарп.

Военный обозреватель предположил, что речь идет об обоих факторах.

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Украинские военные теряют муляжи, а враг – настоящую технику