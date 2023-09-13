Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что новая тактика украинских защитников не давала бы таких хороших результатов, если бы не системный подход.
Вашему вниманию Выглядит, как настоящая техника: россияне тратят очень много боеприпасов на уничтожение муляжей
"На сотни такого рода "целей" были потрачены относительно высокоточные российские боеприпасы. Это отличный результат, который заслуживает самых высоких оценок", – считает Шарп.
Каково значение новой тактики ВСУ
Активное уничтожение муляжной техники свидетельствует о том, что вражеские средства целеуказания и разведки дают маху.
Если они систематически, в сотнях случаев, ошиблись в выборе цели – значит, либо с технической стороны проблемы, либо с квалификацией,
– отметил Шарп.
Военный обозреватель предположил, что речь идет об обоих факторах.
Россияне уничтожили сотни муляжей западной техники: смотрите видео 24 Канала
Украинские военные теряют муляжи, а враг – настоящую технику
- Ранее журналист и военный Александр Афанасьев рассказал, как россияне уничтожили деревянный Leopard 2. Он сам установил муляж танка возле разрушенного дома, но и подумать не мог, что захватчики будут тратить на фальшивку настоящие боеприпасы.
- Защитники обманывают врага также с помощью надувных прототипов оружия. Они легче и дешевле деревянных муляжей.
- Тем временем российские оккупанты теряют свою настоящую технику. С начала полномасштабного вторжения одних танков было уничтожено около 4584.