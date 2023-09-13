Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що нова тактика українських захисників не давала б таких гарних результатів, якби не системний підхід.
До вашої уваги Виглядає, як справжня техніка: росіяни витрачають дуже багато боєприпасів на знищення муляжів
"На сотні такого роду "цілей" було витрачено відносно високоточні російські боєприпаси. Це чудовий результат, що заслуговує найвищих оцінок", – вважає Шарп.
Яке значення нової тактики ЗСУ
Активне знищення муляжної техніки свідчить про те, що ворожі засоби цілевказання та розвідки дають маху.
Якщо вони систематично, у сотнях випадків, помилились у виборі цілі – значить, або з технічного боку проблеми, або з кваліфікацією,
– зазначив Шарп.
Військовий оглядач припустив, що йдеться про обидва фактори.
Росіяни знищили сотні муляжів західної техніки: дивіться відео 24 Каналу
Українські військові втрачають муляжі, а ворог – справжню техніку
- Раніше журналіст та військовий Олександр Афанасьєв розповів, як росіяни знищили дерев'яний Leopard 2. Він сам встановив муляж танка біля зруйнованого будинку, але й подумати не міг, що загарбники витрачатимуть на фальшивку справжні боєприпаси.
- Захисники обдурюють ворога також за допомогою надувних прототипів зброї. Вони легші й дешевші за дерев'яні муляжі.
- Тим часом російські окупанти втрачають свою справжню техніку. Від початку повномасштабного вторгнення самих лише танків було знищено близько 4584.