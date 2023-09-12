Російські загарбники витрачають дрони та ракети, щоб знищити муляжі західної техніки. Таку тактику вигадали українські військові на фронті.

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З неба приманки виглядають, наче справжня техніка

У матеріалі американського видання йдеться, що Росія на передовій масово знищує муляжі українських гаубиць Д-20, американських гармат М777, мінометів, РЛС та засобів ППО. Фальшивки нібито виготовляє українська компанія у невеликому ангарі.



Україна ставить муляжі техніки на полі бою / Фото CNN

Мета таких хитрощів полягає в тому, щоб врятувати життя українців та обманом змусити ворога витрачати дуже дорогі дрони-камікадзе, снаряди та ракети. Ідея полягає в тому, що з неба приманки мають виглядати наче справжня техніка, однак коштувати при цьому не так багато.

Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших хибних цілей. Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші,

– розповів представник компанії, яка виготовляє муляжі.

За його словами, британська 155-міліметрова гаубиця М777, яка застосовується в Україні, коштує кілька мільйонів доларів, а компанія створює її репліку із звичайних каналізаційних труб менш ніж за тисячу доларів.

"Після кожного влучання військові здають нам трофейні уламки. Ми їх збираємо. Якщо наша приманка була знищена, то ми працювали не дарма", – пояснив представник компанії.

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