Дело в том, что этот Leopard 2 на самом деле был украинского производства, а его "броня", как и вся утварь, была из дерева. Об этом 9 июня со смехом рассказал журналист и военный Александр Афанасьев.

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Новая "победа" оккупантов

Такой муляж у разрушенного дома установил сам Александр Афанасьев. Делал он это скорее ради смеха, ведь сам до последнего не верил, что русские захватчики на кусок древесины будут тратить боеприпасы.

Однако захватчики страны-террористки смогли его удивить – вскоре на месте расположения "западного ленд-лиза" был огромный костер.

Пацаны, п**ары только что подвели мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие е**нутые. … Я не думал, что они такие тупые, я не верил, что они поведутся на такую х*йню,

– смеялся на камеру Афанасьев.

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