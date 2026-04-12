ВСУ постепенно перехватывают инициативу, а Россия продолжает безуспешные атаки: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Сумщине, Харьковщине и Донбассе, однако без подтвержденных успехов. В то же время ВСУ местами переходят в контратаки и даже продвигаются вперед.

Самые ожесточенные бои ведутся в Донецкой области. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Что известно о ситуации на фронте?

Российские войска 11 апреля продолжили активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, однако не смогли достичь подтвержденных прорывов или существенных изменений линии соприкосновения.

В частности, на севере Сумской области оккупанты пытаются создать так называемую "буферную зону" вдоль границы. Бои продолжались вблизи ряда населенных пунктов, однако информация о продвижении остается неподтвержденной.

На Харьковском направлении российские силы также атаковали, но без успеха. Украинские военные, наоборот, смогли оттеснить врага с отдельных позиций, в частности в районе Большого Бурлука.

На Купянском и Лиманском направлениях Россия пытается проводить инфильтрационные операции малыми группами, однако эти действия не меняют общей ситуации на фронте. Часть заявлений российских источников о контроле над территориями не подтверждена.

Как выглядит фронт по состоянию на 12 апреля / Карты ISW

Наиболее интенсивные бои продолжаются в Донецкой области. Российские войска атакуют в районах Славянска, Константиновки, Покровска и Новопавловки. В то же время украинские силы смогли продвинуться на отдельных участках, в частности вблизи Константиновки и Новопавловки. В районе Покровска, по данным украинских военных, российская армия преимущественно использует пехоту без тяжелой техники, пытаясь подтянуть артиллерию ближе к линии фронта.

На южном направлении ВСУ также демонстрируют успехи. В частности, украинские силы продвинулись в районе Гуляйполя, а также наносят удары по складам боеприпасов, логистических базах и местах скопления войск врага в тылу.

Кроме этого, украинские военные сохраняют тактическую инициативу на отдельных участках и с начала года освободили сотни квадратных километров территории на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

К слову! Морской пехотинец США Мэтью Сэмпсон заявил для 24 Канала, что Россия не способна удерживать Донбасс несмотря на многолетние усилия. Украинские военные не готовы отдавать украинские территории.

На фронте продолжается Пасхальное перемирие, и придерживаются ли его россияне?