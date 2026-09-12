Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте?

Украинские военные сообщают об усилении атак, в частности с привлечением небольших групп, которые пытаются проникнуть через позиции при поддержке беспилотников.

Отдельно Украина опровергла российские заявления о якобы окружении украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области. Представитель украинской бригады также опроверг захват ряда населенных пунктов в этом районе, отметив, что часть территории остается "серой зоной".

На Лиманском направлении ситуация остается динамичной. Российские источники противоречиво описывают ситуацию: одни заявляют об удержании своих позиций, другие признают, что украинские контратаки могли ликвидировать российский выступ к северу от Лимана. В то же время ISW отмечает, что из-за ограниченного количества открытых данных окончательно оценить масштабы украинского продвижения пока сложно.

Масштабные боевые действия продолжаются и в районе Константиновки. Российские военные пытаются проникнуть в город с флангов, однако украинские силы, по данным представителя ВСУ, стабилизировали линию соприкосновения и продолжают удерживать позиции в южной, центральной и северной частях города.

Россия также продолжает оказывать давление в районе Доброполья, пытаясь создать условия для широкого окружения украинского укрепленного пояса. В то же время за 10–11 сентября подтвержденного продвижения российских войск здесь не зафиксировано, а украинские силы ранее уничтожили значительную часть техники во время российского механизированного штурма.

На Запорожском направлении российские войска продолжали атаки вблизи Гуляйполя и в западной части области, но также не имели подтвержденного продвижения. При этом россияне активно используют FPV-дроны и управляемые авиабомбы, пытаясь измотать украинские силы.

Особенно важными остаются попытки России создать условия для окружения украинского укрепленного пояса в Донецкой области. В то же время украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам в тылу, в частности в оккупированной Луганской области и Крыму.

Наступление России на фронте / Карты ISW

Напомним, российские войска усилили давление на пояс укреплений в Донецкой области, подойдя вплотную к Краматорску и Славянску. По словам пресс-офицера 93-й отдельной механизированной бригады Ирины Рыбаковой, вражеские удары наносятся десятки раз в день, уничтожая гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Помимо авиаударов, серьезную угрозу представляют беспилотники, которые постоянно патрулируют небо над населенными пунктами Донецкой области. Из-за этого мирные жители и военные вынуждены передвигаться по улицам с оружием даже во время походов в магазины или кафе.