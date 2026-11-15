Россия наступает на украинский фортечный пояс с 4 направлений: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают пытаться захватить украинский фортечный пояс в Донецкой области, наступая с севера, востока, юга и юго-запада. В то же время на отдельных участках фронта оккупанты не добиваются прорыва.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Донецкая область

Главная задача российского командования – захватить украинский фортечный пояс и завершить аннексию Донецкой области. Для этого оккупанты пытаются создать условия для окружения украинских позиций с разных направлений.

Институт выделяет четыре основных направления наступления России: с северо-запада через Лиман, с востока в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки, с юга через Константиновку, а также с юго-запада – из района Доброполья и Покровска.

Лиманское направление

Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Лимана. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 ноября: на них украинские военные обстреливают позиции оккупантов в западной части Заречного.

Подразделения российской 25-й общевойсковой армии и Западной группировки войск пытаются захватить Лиман и форсировать Северский Донец. Это должно помочь им охватить украинский крепостной пояс с северо-запада.

Славянское направление

К востоку от Славянска российские войска также недавно продвинулись. Геолокационные видео от 13 ноября свидетельствуют, что украинские силы обстреливали российские позиции к северу от Рай-Александровки. На этом участке действуют подразделения 3-й общевойсковой армии России и Южной группировки войск. Их вероятная цель – наступать на Славянск, Краматорск и Дружковку с востока.

Константиновское направление

12 и 13 ноября российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и западу от Константиновки, а также непосредственно в пределах города. Однако оккупанты не добились продвижения.

На этом направлении российские подразделения 8-й общевойсковой армии и Южной группировки войск пытаются продвигаться к Константиновке и Дружковке с юга и юго-запада, к востоку от реки Казенный Торец.

Добропольское направление

Российские войска продолжали наступать на Добропольском направлении 13 и 14 ноября, однако не продвинулись вперед. Подразделения 51-й общевойсковой армии и Центральной группировки войск пытаются охватить крепостной пояс с юго-запада – из района Доброполья и Покровска.

Днепропетровская область

На Новопавловском направлении украинские военные недавно продвинулись к югу от Новопавловки. Украинский полк сообщил 13 ноября, что Силы обороны в течение трех недель проводили операцию по зачистке территории в пределах Филии и к югу от нее.

В то же время российские войска пытались проникнуть к северо-востоку от Новопавловки, в частности из района Новосергиевки вдоль реки Солоной. По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, украинские подразделения остановили такие попытки вблизи Беляковки. Это свидетельствует о том, что россияне не контролируют Беляковку и Марьевку, несмотря на заявления российской стороны.

Еще одно важное продвижение Сил обороны произошло вдоль реки Мокрые Ялы к востоку от Александровки. Машовец сообщил, что украинский плацдарм на восточном берегу реки расширился, а украинские военные зачистили Перебудову, Комар и Федоровку.

Российский военный блогер 14 ноября также подтвердил, что украинские силы зачистили Комар и удерживают позиции к северу от Перебудовы.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, российская армия столкнулась с серьезными трудностями на фронте, а ее территориальные завоевания в последнее время существенно сократились. В частности, в течение первых восьми дней ноября Минобороны России не сообщало о захвате ни одного нового населенного пункта, хотя ранее регулярно делало такие заявления.

В то же время Кремль не отказывается от планов активизировать боевые действия и может готовиться к зимней наступательной кампании. Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец в эфире 24 Канала объяснил, почему оккупанты сбавили темп, и какую опасность для Украины могут представлять их дальнейшие планы.