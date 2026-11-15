Росія наступає на український фортечний пояс з 4 напрямків: огляд фронту від ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті?

Донеччина

Головне завдання російського командування – захопити український фортечний пояс і завершити анексію Донецької області. Для цього окупанти намагаються створити умови для оточення українських позицій із різних напрямків.

Інститут виділяє чотири основні наступальні зусилля Росії: з північного заходу через Лиман, зі сходу в напрямку Слов'янська, Краматорська та Дружківки, з півдня через Костянтинівку, а також із південного заходу – з району Добропілля та Покровська.

Лиманський напрямок

Російські війська нещодавно мали просування на північний схід від Лимана. Про це свідчать геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 листопада: на них українські військові обстрілюють позиції окупантів у західній частині Зарічного.

Підрозділи російської 25-ї загальновійськової армії та Західного угруповання військ намагаються захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець. Це має допомогти їм охопити український фортечний пояс із північного заходу.

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Слов'янський напрямок

На схід від Слов'янська російські війська також нещодавно просунулися. Геолокаційні відео від 13 листопада свідчать, що українські сили обстрілювали російські позиції на північ від Рай-Олександрівки. На цій ділянці діють підрозділи 3-ї загальновійськової армії Росії та Південного угруповання військ. Їхня ймовірна мета – наступати на Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку зі сходу.

Костянтинівський напрямок

12 та 13 листопада російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і захід від Костянтинівки, а також безпосередньо в межах міста. Однак окупанти не досягли просувань.

На цьому напрямку російські підрозділи 8-ї загальновійськової армії та Південного угруповання військ намагаються просуватися до Костянтинівки й Дружківки з півдня та південного заходу, на схід від річки Казенний Торець.

Добропільський напрямок

Російські війська продовжували наступати на Добропільському напрямку 13 та 14 листопада, однак не просунулися вперед. Підрозділи 51-ї загальновійськової армії та Центрального угруповання військ намагаються охопити фортечний пояс із південного заходу – з району Добропілля та Покровська.

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Дніпропетровщина

На Новопавлівському напрямку українські військові нещодавно просунулися на південь від Новопавлівки. Український полк повідомив 13 листопада, що Сили оборони протягом трьох тижнів проводили операцію із зачищення території в межах Філії та на південь від неї.

Водночас російські війська намагалися проникати на північний схід від Новопавлівки, зокрема з району Новосергіївки вздовж річки Солона. За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, українські підрозділи зупинили такі спроби поблизу Біляківки. Це свідчить, що росіяни не контролюють Біляківку та Мар'ївку, попри заяви російської сторони.

Ще одне важливе просування Сил оборони відбулося вздовж річки Мокрі Яли на схід від Олександрівки. Машовець повідомив, що український плацдарм на східному березі річки розширився, а українські військові зачистили Перебудову, Комар і Федорівку.

Російський військовий блогер 14 листопада також підтвердив, що українські сили зачистили Комар і утримують позиції на північ від Перебудови.

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Ситуація на фронті / Карти ISW

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Нагадаємо, російська армія зіткнулася із серйозними труднощами на фронті, а її територіальні здобутки останнім часом суттєво скоротилися. Зокрема, протягом перших восьми днів листопада Міноборони Росії не повідомляло про захоплення жодного нового населеного пункту, хоча раніше регулярно робило такі заяви.

Водночас Кремль не відмовляється від планів активізувати бойові дії та може готуватися до зимової наступальної кампанії. Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу пояснив, чому окупанти втратили темп і яку небезпеку для України можуть становити їхні подальші плани.