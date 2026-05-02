Оккупанты давят на Сумщине и Донецкой области, однако несут значительные потери: обзор фронта от ISW

Российские войска активизировали попытки создать буферную зону вдоль границы с Сумской областью, используя нестандартные методы проникновения. В то же время боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта – от Харьковщины до юга, но без существенных прорывов.

Украинские военные продолжают держать оборону. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

Российские войска активизировали попытки создать так называемую "буферную зону" вдоль международной границы в Сумской области. В частности, 1 мая они пытались проникнуть на украинские позиции через газопровод – по данным украинских военных, в такой операции участвовали шесть российских военных, однако успеха они не имели. Подобную тактику россияне применяли и ранее, в частности на Купянском направлении.



Ситуация на Сумском направлении / Карта ISW

Несмотря на заявления российского Минобороны, населенный пункт Корчаковка на севере Сумщины не находится под контролем России. Украинское командование опровергло эти сообщения, отметив, что такие заявления являются попыткой продемонстрировать хоть какие-то "успехи" к символическим датам.

Ситуация возле населенного пункта Корчаковка: смотрите карту

На Харьковском направлении российские войска также пытаются продвинуться ближе к границе, чтобы создать угрозу для Харькова. Впрочем, зафиксированы лишь отдельные попытки проникновения малыми группами, в частности в районе Волчанска, которые завершаются потерями для противника.



Оборона Харьковской области / Карта ISW

Аналогичная ситуация наблюдается и на Купянском направлении, где российские силы продолжают атаки, но без подтвержденных успехов – украинские подразделения проводят контратаки и активно применяют беспилотные системы.

На Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия сразу на нескольких направлениях – Лиманском, Славянском, Краматорском и Покровском. Российские войска пытаются компенсировать неудачи в прорыве украинской обороны увеличением количества пехотных атак, часто даже малыми или одиночными группами. В то же время такие действия приводят к значительным потерям среди личного состава в российской армии. Украинские военные также отмечают высокую активность вражеской артиллерии и дронов, в частности FPV, которые используются сотнями ежедневно.



Ситуация в Донецкой области / Карта ISW

Важно! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала заявил о способности украинских сил эффективно противодействовать врагу. По его словам, ключевая стратегия ВСУ заключается в истощении противника в условиях активной обороны, что, по его убеждению, позволит удерживать Донбасс до момента распада России.

Отдельно российские силы продолжают диверсионные действия вблизи Константиновки и пытаются закрепиться вблизи Покровска, однако украинские подразделения сдерживают эти попытки и наносят ответные удары. Также фиксируются удары по логистической инфраструктуре, в частности мостах в прифронтовых районах.



На южном направлении, включая Запорожской и Херсонской областями, ситуация остается напряженной, но без существенных изменений линии фронта. Российские войска проводят ограниченные наступательные действия и пытаются удержать позиции, тогда как украинские силы наносят удары по складам, технике и пунктам управления противника.

Оборона Юга Украины / Карты ISW

Как украинская армия держит оборону против россиян?

Украинские военные нанесли точный авиаудар по центру села Гришино в Донецкой области, в результате которого было уничтожено не менее 15 российских десантников из 76-й дивизии. По имеющейся информации, оккупанты использовали жилые и общественные здания как укрытие, что и стало целью для прицельного удара с воздуха со стороны Сил обороны.

В то же время украинские подразделения активно внедряют современные технологии на поле боя. В частности, полк "Лава" успешно провел в Купянске полностью роботизированную операцию, во время которой был уничтожен российский опорный пункт без привлечения пехоты. Такой подход позволяет минимизировать риски для личного состава и повысить эффективность боевых действий.

Кроме этого, российские оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ, используя газовую трубу для скрытого продвижения, однако были уничтожены еще на подходах. В общем украинские военные продолжают удерживать инициативу на фронте, успешно отражая атаки и нанося противнику значительные потери сразу на нескольких направлениях.