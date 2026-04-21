Бои в Донецкой области не утихают, но оккупанты не могут переломить ход войны: обзор фронта от ISW

Российские войска пытаются создать "буферную зону" на Сумщине и активизируют наступления на востоке Украины, однако существенных успехов не имеют. Украинские силы сдерживают атаки, контратакуют под Харьковом и наносят удары по складам и ПВО врага в тылу.

Украинские силы имеют успешные контратаки на разных направлениях. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Какова ситуация на фронте?

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, пытаясь, в частности, создать так называемую "буферную зону" вдоль границы в Сумской области. В то же время, по данным украинских военных, эти попытки не имеют тактически значимых результатов – противник не продвинулся 20 апреля, а его достижения ограничиваются пограничными селами.

Украинское командование также опровергает заявления об угрозе полуокружения Сум с севера и востока, отмечая, что ситуация остается стабильной. Несмотря на это, российские силы продолжают использовать нестандартные тактики – в частности, пытались второй раз за неделю проникнуть вглубь территории через газопровод вблизи одного из населенных пунктов на севере области.

На Харьковском направлении враг также активен, но без подтвержденных продвижений. Российские подразделения проводят штурмы и диверсионные вылазки, тогда как ВСУ контратакуют и не дают закрепиться на занятых позициях. Украинские военные активно применяют дроны, что существенно усложняет действия противника. В районе Купянска россияне усилили атаки, в частности с использованием мотоциклов, что связано с изменением погодных условий и появлением зеленых насаждений. Также растет интенсивность ударов по украинской логистике с помощью артиллерии и беспилотников.

Ситуация на Сумщине и Харьковщине / Карты ISW

На Донецкой области продолжаются тяжелые бои сразу на нескольких участках. Российские силы пытаются продвигаться в районах Славянска, Константиновки и Покровска, однако их достижения остаются ограниченными. Кое-где фиксируются незначительные продвижения или проникновения, но украинские силы сохраняют контроль над ключевыми позициями и проводят контратаки.

К слову. Даже в самой России признают медленные темпы наступления. По оценкам российских чиновников, продвижение измеряется сотнями метров в неделю, а захват крупных городов Донбасса может длиться месяцами.

Украинская армия параллельно продолжает наносить удары по тыловым объектам врага. В частности, были поражены склады боеприпасов, базы беспилотников и командные пункты на оккупированных территориях. Также подтверждено уничтожение современных систем противовоздушной обороны, что ослабляет защиту российских войск.

Ситуация в Донецкой области / Карты ISW

На южном направлении в – Запорожской и Херсонской областях – российские силы продолжают ограниченные атаки и попытки проникновения, но без успеха. Украинские подразделения удерживают позиции и наносят точечные удары в ответ.

Ситуация на юге Украины / Карты ISW

Важно! Бывший разведчик-снайпер морской пехоты США Мэттью Сэмпсон в разговоре с 24 Каналом отмечал, что пасхальное перемирие смогло хорошо повлиять на ВСУ. Даже несмотря на то, что Россия постоянно нарушала режим прекращения огня, украинские военные смогли провести хорошую разведку. Как отмечает Семпсон, украинские силы имеют высокое качество разведки, что помогает им быть хорошо подготовленными к возобновлению боев.

