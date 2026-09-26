Россия так бредит успехами, что уже заявила об "окружении" ВСУ в Харьковской области: обзор фронта от ISW

24 – 25 сентября российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них подтвержденного продвижения зафиксировано не было. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на севере Сумской и Харьковской областей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Что происходит на фронте?

На севере Сумской области российские войска продолжали наступательные операции, но 24 и 25 сентября не смогли продвинуться вперед. В то же время российские силы все активнее используют модернизированные беспилотники "Молния" для охоты на украинские разведывательные дроны.

На севере Харьковской области оккупанты также продолжали атаки без подтвержденного продвижения. Российские военные блогеры заявляли о якобы захвате ряда населенных пунктов вблизи Великого Бурлука и окружении украинских войск. Однако ISW не нашел доказательств, подтверждающих это.

Особое внимание аналитики обратили на Лиманское направление, где украинские контрмеры создают проблемы для российского наступления. Украинские военные сообщают, что россияне из-за неточных данных о ситуации на фронте наносят хаотичные удары, пытаясь выявить позиции Сил обороны.

К востоку от Славянска украинские военные продолжают удерживать позиции, в частности вблизи Рай-Александровки. Контратаки ВСУ на Лиманском и Славянском направлениях ограничивают возможности России развернуть масштабное наступление на Славянск.

На Константиновском направлении российские войска также продолжали наступательные действия 24 и 25 сентября. Однако подтвержденного продвижения у них не было. В то же время к юго-востоку от Доброполья оккупанты недавно продвинулись, что остается одним из важных участков российского наступления в районе Покровска.

На Новопавловском направлении российские войска продолжали атаки, но также не добились подтвержденного продвижения. Украинские силы при этом удерживают позиции к северо-востоку от Александровки.

На южном направлении российские источники продолжают заявлять о продвижении в районе Светлой Долины, Зоровки и Зеленой Дибровы к северо-западу от Гуляйполя, однако эти утверждения не подтверждены. По данным ISW, заявленные Россией районы расположены на значительном расстоянии от ближайших оцененных позиций.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте и подчеркнул важность осторожности в публичных заявлениях относительно контрнаступательных действий. Он отметил, что украинские военные добиваются положительных результатов на Лиманском направлении и не только. Обсуждение дальнейших стратегических шагов состоится после выполнения текущих задач.