Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами 25 сентября.

Что сказал президент о ситуации на фронте?

Глава государства рассказал о текущей ситуации на фронте и подчеркнул важность осторожности в публичных заявлениях относительно контрнаступательных действий.

Он выразил благодарность украинским защитникам за успехи на Лиманском направлении и отметил, что обсуждение следующих стратегических шагов состоится только после выполнения текущих задач.

Там есть позитив, позитив в направлении Лимана и не только,

– подчеркнул Зеленский.

Что происходит на фронте вблизи Лимана: смотрите карту DeepState

Обеспечение армии дронами и ракетами

Основная часть необходимых оборонных средств направляется на закупку беспилотников, ракетного вооружения и обеспечение военнослужащих, а также частично на выплату денежного довольствия.

Наиболее критическим вопросом является своевременная оплата контрактов на производство и поставку беспилотников.

Примерно треть или даже больше из этих средств предназначено для покрытия потребностей первого квартала следующего года. "Если мы их не закажем и не оплатим в октябре и ноябре, у нас возникнут серьезные проблемы в январе и феврале, прежде всего", – подчеркнул президент.

Напомним также, что ранее мы писали о том, что российское командование вынуждено перебрасывать подразделения между участками фронта и привлекать иностранных наемников, пытаясь усилить оборону. Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что россияне выводят подразделение "Рубикон" с Лиманского направления.

В целом же контрнаступательная операция "Вивальди" продолжается. Благодаря слаженным действиям подразделений 3-го армейского корпуса и смежных бригад удалось освободить ряд населенных пунктов и более 125 квадратных километров территории.