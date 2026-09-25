Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Що сказав президент про ситуацію на фронті?

Глава держави розповів про поточну ситуацію на фронті та наголосив на важливості обережності в публічних заявах щодо контрнаступальних дій.

Він висловив вдячність українським захисникам за успіхи на Лиманському напрямку та зазначив, що обговорення наступних стратегічних кроків відбудеться лише після виконання поточних завдань.

Там є позитив, позитив в напрямку Лимана та не тільки,

– підкреслив Зеленський.

Що відбувається на фронті поблизу Лимана: дивіться карту DeepState

Забезпечення армії дронами та ракетами

Основна частина необхідних оборонних коштів спрямовується на закупівлю безпілотників, ракетного озброєння та забезпечення військовослужбовців, а також частково на виплату грошового забезпечення.

Найбільш критичним питанням є завчасна оплата контрактів на виробництво та постачання безпілотників.

Приблизно третина або навіть більше з цих коштів призначена для покриття потреб першого кварталу наступного року. "Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий, передусім", – наголосив президент.

Нагадаємо також, раніше ми писали про те, що російське командування змушене перекидати підрозділи між ділянками фронту та залучати іноземних найманців, намагаючись посилити оборону. Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни виводять підрозділ "Рубікон" із Лиманського напрямку.

Загалом же, контрнаступальна операція "Вівальді" продовжується. Завдяки злагодженим діям підрозділів 3-го армійського корпусу та суміжних бригад вдалося звільнити низку населених пунктів і понад 125 квадратних кілометрів території.