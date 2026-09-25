Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 вересня.
Що сказав президент про ситуацію на фронті?
Глава держави розповів про поточну ситуацію на фронті та наголосив на важливості обережності в публічних заявах щодо контрнаступальних дій.
Він висловив вдячність українським захисникам за успіхи на Лиманському напрямку та зазначив, що обговорення наступних стратегічних кроків відбудеться лише після виконання поточних завдань.
Там є позитив, позитив в напрямку Лимана та не тільки,
– підкреслив Зеленський.
Що відбувається на фронті поблизу Лимана: дивіться карту DeepState
Забезпечення армії дронами та ракетами
Основна частина необхідних оборонних коштів спрямовується на закупівлю безпілотників, ракетного озброєння та забезпечення військовослужбовців, а також частково на виплату грошового забезпечення.
Найбільш критичним питанням є завчасна оплата контрактів на виробництво та постачання безпілотників.
Приблизно третина або навіть більше з цих коштів призначена для покриття потреб першого кварталу наступного року. "Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та в листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий, передусім", – наголосив президент.
Нагадаємо також, раніше ми писали про те, що російське командування змушене перекидати підрозділи між ділянками фронту та залучати іноземних найманців, намагаючись посилити оборону. Військовий експерт Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни виводять підрозділ "Рубікон" із Лиманського напрямку.
Загалом же, контрнаступальна операція "Вівальді" продовжується. Завдяки злагодженим діям підрозділів 3-го армійського корпусу та суміжних бригад вдалося звільнити низку населених пунктів і понад 125 квадратних кілометрів території.