Про такі маневри ворога в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, загарбники використовують тактику "Трішкіного кафтана", а розвідка вже фіксує виведення елітного безпілотного підрозділу "Рубікон" з Лиманського напрямку.

Що відомо про плани ворога

Для перегрупування своїх сил Москва серйозно розглядає варіант використання північнокорейських військових. "Зараз розглядається питання, що корейців, яких там можливо вже до 50 тисяч, задіяти на другорядних десь ділянках, а війська російські взяти і кинути на болюче місце", – підкреслив генерал-лейтенант.

До слова. Повну версію інтерв'ю з генерал-лейтенантом Ігорем Романенком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Попри проблеми з резервами, російська армія продовжує тиснути на Слов'янськ та Краматорськ, просуваючись через Костянтинівку і Дружківку. На деяких ділянках фронту окупанти наблизилися до українських позицій менш ніж на 15 кілометрів, а окремі передові групи ворога фіксували навіть на відстані до 8 кілометрів.

Потреба у справедливій мобілізації

Щоб ефективно стримувати цей тиск та проводити деокупацію, українському війську критично бракує ресурсів, насамперед людських. "Тому треба повертатися до реальної справедливої, повної мобілізації та всебічного забезпечення сил оборони", – зазначив Романенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія також готується до нової хвилі призову. Як заявив Денис Прокопенко, противник може спробувати мобілізувати до 600 тисяч осіб для повної окупації Донецької та Луганської областей.