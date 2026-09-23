Військовий експерт, генерал-лейтенант і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про проблеми з відбиттям російських атак, дефіцит засобів ППО, політичні ігри навколо військової допомоги та загрози на фронті.

Серед найгостріших тем розмови – пошук протидії реактивним "Шахедам", позиція Дональда Трампа щодо ударів по російських НПЗ, перспективи отримання ракет для Patriot і оцінка планів Росії перекинути сили на Лиманський напрямок, зокрема завдяки військовим КНДР.

Текстова версія розмови генерала-лейтенанта Ігоря Романенка з Іриною Узловою – на 24 Каналі.

Як Україні протидіяти реактивним "Шахедам" і чому цього досі недостатньо

Київ нещадно бомблять. Вибухи. Центральний залізничний вокзал не пошкоджено, але поруч пожежі до неба, уражено склади. Бізнес-центр в Голосіївському районі, дві АЗС на обох берегах, об'єкти Укрзалізниці. Знову реактивні "Шахеди". Зеленський казав минулого тижня про те, що є вже два успішні збиття і випробування. 67 компаній працюють. Коли ми вже знайдемо протидію, цей терор дещо зменшиться і виб'є у Путіна можливість отакого геноциду?

Протидії, напрями роботи є, але питання в тому, що навіть якщо уже іспити по-бойовому всіх там чотирьох і більше компаній, які займаються дронами-перехоплювачами, причому дрони-перехоплювачі такого рівня, щоб працювати по реактивних "Шахедах". Це повинні бути чи реактивні теж дрони такого типу, чи вже навіть ракетного типу.

Так чи інакше, вони ефективно повинні працювати по реактивних "Шахедах". Якщо навіть не знайдені, а вони знайдені й доводяться до завершення, а потім треба брати на озброєння і взагалі все це масштабувати.

Є засоби, які можуть діяти зараз. Це наші винищувачі, іноземного парку в першу чергу, наприклад, F-16, але для них потрібні ракети близького і середнього бою, яких обмаль, дефіцит, пілоти працюють пушками. Це дуже небезпечно.

Зенітно-ракетні комплекси наші малої та середньої дальності, але, знову-таки, потрібні ракети, дефіцитні засоби радіоелектронної боротьби по повітряних цілях, які можуть діяти там специфічно на ці "Шахеди". Реактивний переносний зенітно-ракетний комплекс дуже потрібний.

І ще раз говорю: дякую тим, кому ми передали обслугам. Вони збили такий "Шахед". Хоча це випадок такий рідкий, на жаль, тому що "Шахеди", як правило, літають на висоті понад 5 кілометрів, а ці переносні комплекси мають скромніші, скажемо так, можливості. Але вдало хлопці працювали й збили.

Але ж це така комплексна робота на упередження, підняти потенціал. А поки що, на жаль, ми маємо те, що маємо. Бачите, наносяться удари і по столиці, і по інших об'єктах.

І треба з цим боротися, розуміти, що той же Київ – це як прифронтове місто, яке відповідним чином треба готувати, досвід брати Харкова, Сум, ну і таке інше. І уже робити пасивні засоби ППО, сітки, все решта.

Треба займати активну позицію і формувати протиповітряні групи на базі добровольчих формувань територіальних громад і залучити приватні структури протиповітряної оборони, тобто займатися питанням і по горизонталі, не тільки по владі. Влада займається в першу чергу протиракетною системою, а от нижче займатися, бо ми бачимо, яка ситуація однозначно.

Повне інтерв'ю з Ігорем Романенком: дивіться відео

Чому Трамп виступає проти ударів по російських НПЗ

Наскільки важливо не зупиняти ударів по нафтопереробленню ворога, яку, за словами Трампа, Путін вже не контролює? І чого б Трамп нас просив не бити по російських НПЗ? Це ж наша зброя відпрацьовує, не його.

Питання не тільки, хоча це важливо, ким дана, що вона у нас є і може застосовуватися. Але Трамп займає таку позицію, яка пов'язана з тим, що йому треба виправдовуватися перед своїми виборами, підіймати дуже низький рейтинг свій, тому що за півтора року каденції суттєво нічого не зроблено позитивно для Америки, не говорячи уже про інші країни, ту ж Україну.

І тепер от в цих умовах знайшли кошти в копійках надати на ППО, які Америка, до речі, Байден закладав, роботу по цих комплексах. І навіть є 3 000 ракет, наприклад, які теж при Байдені робились і вже вироблені, але не передаються Україні.

Можна було застосувати авіаційний компонент завдання ударів по балістиці, все, що пов'язано з російською балістикою. Це теж не робиться.

А ліцензія – це ж на роки вперед, тим паче, що це найстаріший варіант, як зупинялися американці й на F-16 старої марки, навіть не нової, а старої. І тепер ми намагаємося якось це покращувати завдяки інформаційному забезпеченню літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який Швеція надає, а знов не Америка.

Тому треба чітко відділяти зерна від полови, особливо коли це стосується Трампа. І наша позиція – він говорить про те, що зупинити, і тоді дизель там. Все це, я ще раз кажу, виправдовування того, що авантюрно з Ізраїлем вони зайшли в Іран.

Ситуація погіршилась, тому що крім Ормузької ще Баб-ель-Мандебську хусити взяли під контроль і б'ють. І тому треба когось робити цапом-відбувайлом. І Трамп нам намагається це робити щодо України.

Важливо. Хусити у вересні 2026 року посилили контроль над протокою Баб-ель-Мандеб. Нова хвиля ескалації вже ставить під удар глобальне постачання енергоресурсів та провокує стрімке зростання цін на ринках

Ми тут захищаємося і говоримо, що ми до цього готові на взаємних, і це підкреслюю принципово, умовах. Тому щодо ліцензії – це таке, десь там він нам обіцяв і 17 – 18 батарей Patriot, де вони, ну, і так далі, і ракети. Тому треба виходити із того, не стільки що сказано, а як все це реалізується. А тут ми бачимо великі питання.

Ліцензії, Patriot і зимовий пакет ППО: що реально може отримати Україна

Хотіла б щодо ліцензій уточнити. Це на дуже далеку перспективу, не факт, що буде дано і коли запрацює, невідомо. Але все-таки може це хоч якийсь сигнал? Це тільки дозвіл, а потім, поки запуститься виробництво, це ще рік-два.

Дивіться, надали, причому теж старого парку Німеччини, ліцензію на це. Вони займаються два роки уже і тільки починають якби виробляти. Ми знаємо, Пісторіус обіцяв нам ракети-перехоплювачі, але це PAC-2, знову-таки.



ЗРК ППО Patriot / Фото Getty Images

Ну, хоча б це, тому що просто розходу треба більше, щоб збивати російську балістику. Якщо ракети MSE PAC-3, то вірогідність 0,9 – 0,95, а PAC-2 – це 0,6. І треба пару ракет для того, щоб збивати, і так їх дефіцит. Це по Німеччині.

Навіть якщо ми будемо по максимуму прискорювати, то раніше одного року навряд чи це відбудеться. І ще питання, чи відбудеться, тому що попередньо ж він говорив, що прийме рішення там після виборів.

Все робиться на те, що якщо там, а там знайде, на кого перевести, чому не приймається. Тут ми пам'ятаємо не тільки Америку, а свого роду і Німеччина. Але зараз порушувати це питання в важкому стані Мерц у себе. І тому всі задачки в боротьбу.

Ними треба займатися і на поточний час підіймати потенціал протидії "Шахедам" і з балістики дивитися. І не тільки з Америкою, є ще країни, які теж займають таку складну позицію.

Знову-таки, Америка дала дозвіл на MSE ракети PAC-3 Японії, але обмежує в рік там чи 40, чи 60 ракет, і не більше вони можуть виробляти. Ви розумієте, це, скажемо, декілька тижнів, а у нас розходи відповідні, ми бачимо. І це нам потрібно. Так що отака ситуація.

Макрон каже про зимовий пакет ППО. Тобто все-таки в певній кількості назбираємо на цей період?

Є можливість щось назбирати, але необхідну кількість, розмова про 300, наприклад, ракет – це важке, велике питання.

"Енергетичне перемир'я", позиція Трампа і вплив Китаю

Щодо енергетичного перемир'я, про яке йшлося. Воно, як на мене, гратиме на руку тільки більше Росії: повідновлювати НПЗ, накопичувати номенклатуру повітряних цілей. Нам то воно для чого? Тільки щоб пережити зиму, якщо це буде взаємно?

Знову-таки питання. Ви ж бачите, Трамп по-своєму на гачку у Путіна, і щоб там не домовлялось до їх зустрічі чи навіть телефонного дзвінка. І після цього все перевертається з ніг на голову. І Анкоридж тому приклад, ми бачили.

Тому коли, знову-таки, півтора року тому виникало питання переговорів щодо зупинення бойових дій, ми пропонували послідовно на морі, в повітрі. Потім американці зразу казали: "Все зразу". Як Трамп говорить і потім не робить. І досі пройшов час і нічого немає, не кажучи, що повністю, але і за цими окремими напрямами.

І тому, оскільки болючість для Російської Федерації суттєва, то вони, якщо ми тут дотиснемо ще, можуть піти на те, що все ж почати ці переговори. Але вони ж так торгуються, що не те щоб зупиняти, а тільки почати.

Як і розмову про те, що якщо їм передадуть там території Донецької області, що залишилися, це не говорить, що буде вирішене там щось, а це, знову-таки, що вони почнуть у зв'язку з цим переговори, і це довга дорога в дюнах знову.

Тому особливо росіянам не варто довіряти. А решта з Трампом – є можливість, треба працювати, і суттєво на це може вплинути Китай.

Але Китай буде торгуватися шляхом пониження потенціалу військового і решта Тайваню. У них там, так би мовити, свої весілля з цього приводу. І просто так вони там не підуть назустріч, будуть пов'язувати, в тому числі війну в Україні й війну на Близькому Сході.

Трамп видається перед зустріччю із Сі Цзіньпіном взагалі в слабкій позиції. Наскільки сильно ці торги можуть Трампа до чогось примусити по військовому складнику? Адже вже є контракти на постачання зброї Тайваню, і США – союзник Тайваню в регіоні, а не Китаю.

У Трампа дійсно важка ситуація, тому що багато наговорено і мало робиться, і мало хто вірить в це, але намагається в інтересах країни використати. Десь щось є ще надія, десь ні.

Принц Саудівської Аравії двічі просив, щоб допомогли авіацією, тому що закрили Червоне море, розбили по Саудівській Аравії на цей нафтопровід. І Трамп не йде і не бере участь у цьому, тому що принципово вони не знають ні Ізраїль, ні вибори.

У Трампа пізніше перед цим будуть в Ізраїлі вибори. І там велике питання, чи залишиться Нетаньяху при владі, чи то будуть зміни, тому що там багато в Ізраїлі громадян не задоволені такою ситуацією, яку Нетаньяху зі свого боку.

Зверніть увагу. Президент Трамп перебуває не в найкращій політичній позиції перед виборами в США 3 листопада. Детальніше про це – читайте в матеріалі.

І Трамп зі свого боку завів країни, народи й тепер не знають, як вибиратися із цієї ситуації.

Ситуація біля Лиману і плани Росії залучити до 50 тисяч військових КНДР

Депутати держдуми РФ пишуть листа Бєлоусову. Жаліються на Герасимова, кажуть, що там гинуть їхні родичі, просять відвести війська від Лиману. Що ми маємо розуміти про те, наскільки вони можуть направду звідти відтягувати або навпаки підкидувати резерви, враховуючи, що триває наша операція з деокупації територій?

Поки це виглядає, у них є таке прислів'я, "трішкин кафтан", це в латках весь, для того, щоб дірка нова формується, вони відривають від старої латки, перешивають на нову, і так процес отак виглядає згідно з їхнім прислів'ям. Але для того, щоб змінилась ситуація, треба ресурси, резерви. Поки що їх немає, тому є плани про мобілізаційний процес в Російській Федерації.

Але на цей час у зв'язку з тим розглядається питання, що корейців, яких там, можливо, вже до 50 000, залучити на другорядних десь ділянках, а війська російські, підрозділи, частини звідтіля взяти й кинути на болюче місце. От Лиман, район проведення цієї операції. Розглядається і такий собі варіант з одного боку.



Ситуація на Лиманському напрямку / Фото – Скриншот мапи ISW

З іншого ми бачимо, що незважаючи там на північно-східний напрям, де вдалося нам суттєво збити цей наступальний сигнал, ті наступальні дії на Краматорськ і на Слов'янськ, як основні райони оборони, вони не зупиняються. Тобто на Краматорськ через просування подальше і плани захоплення Костянтинівки, Дружківки.

І на Слов'янськ це зі сходу продовжують, і там, і там на цих місцях, у всіх районах вони наблизилися, їх підрозділи, частини менше ніж на 15 кілометрів. І на поточний час окремі їх групи заходять уже і ближче, там на 8 кілометрів. Тобто дії такого роду не зупиняються.

Дуже добре, що вдається проводити операції подібні "Вівальді". І там уже другий етап є, просувається вперед, продовжується, важливо. Але тут питання в ресурсах, яких, на жаль, для реалізації успішних професійних дій наших військових не вистачає, ресурсу в першу чергу людського.

Тому треба повертатися до реальної, справедливої, повної мобілізації, ну, і всебічного забезпечення сил оборони України озброєнням, технікою, боєприпасами, тому що це функція державна і без цього військам буде дуже складно і важко.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговане для кращого розуміння аудиторією.