ВСУ отразили несколько вражеских штурмов и наступлений на Востоке: какая ситуация на передовой

Украинские защитники продолжают давать героический отпор врагу. Наиболее напряженной ситуация остается на восточных направлениях фронта.

Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты и не оставляет надежды на захват украинских территорий. Однако наши военные отражают атаки оккупантов.

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Ситуация на Севере

По состоянию на 18:00 8 августа ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается неизменной. На Северском направлении оккупанты продолжают обстрел приграничных регионов с территории россии.

Под вражеские обстрелы снова попали населенные пункты Сумщины и Черниговщины. Помимо атак оккупанты проводили воздушную разведку.

Ситуация на Востоке

На Харьковском направлении оккупанты с помощью реактивной и ствольной артиллерии и танков пытаются сдержать продвижение наших войск вглубь временно оккупированных территорий. Враг обстрелял более десятка населенных пунктов и нанес авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака и проводил воздушную разведку с помощью беспилотников возле Цуповки и Русских Тишков.

На Славянском направлении похожая ситуация – оккупанты обстреливают населенные пункты и наносят авиаудары. Кроме того, захватчики пытались улучшить свое тактическое положение в районе Богородичного, но безрезультатно – ВСУ отразили атаку.

На Донецком направлении оккупанты сосредоточились на том, чтобы наносить максимальное поражение позициям наших военных, чтобы избежать их перемещения на другие направления. Неприятель применяет все средства для обстрелов.

На Краматорском направлении оккупанты так же продолжают обстрелы. В то же время на Бахмутском направлении россияне атакуют позиции наших военных вблизи Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Кроме того, враг наносит авиаудары. В направлениях на Бахмут, Зайцево, Вершину и Кодему оккупанты пытались вести штурмовые действия, но наши военные остановили их.

На Авдеевском направлении оккупанты снова решили наступать в направлениях на Авдеевку и Пески, однако после мощных ударов ВСУ враг отступил.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших войск в районах Марьинки и Шевченко. Однако оккупанты без успеха отошли.

На Запорожском направлении, как и почти во всех направлениях фронта, продолжаются циничные обстрелы мирных населенных пунктов. В то же время в районе Запорожья и Павлограда оккупанты вели воздушную разведку.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии и танков 15 населенных пунктов и нанесли авиаудары недалеко от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Также враг активно ведет воздушную разведку.

В Черном море в готовности к нанесению авиаударов находятся 4 носителя крылатых ракет.

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