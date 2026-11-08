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8 ноября, 06:48
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Россияне загрузли под Славянском и Краматорском: обзор ситуации на фронте от ISW

Вероника Соцкова

Российские войска продолжают наступательные операции в Харьковской и Донецкой областях, однако на большинстве участков фронта не отмечается подтвержденных продвижений. Особенно заметно замедлилось наступление в Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

  • Славянско-Краматорское направление

На этом участке фронта российские войска пытаются продвигаться к Славянску, Краматорску и Дружковке. По сообщениям украинского военного обозревателя Константина Машовца, оккупанты удерживают отдельные позиции вблизи Федоровки, Маркового, Рай-Александровки, Калеников, Дибровы, Новомаркового и Майского.

Также российские подразделения пытались проникать небольшими группами в направлении Николаевки, Пискуновки, Стародубовки и других населенных пунктов. В то же время украинские военные зачистили Николаевку от российских групп инфильтрации. По оценке Машовца, к юго-востоку от Орехуватого осталась лишь одна небольшая группа российской пехоты.

Отдельно обозреватель сообщил, что украинские силы вышли из Часового Яра. В то же время российские войска не смогли закрепиться на некоторых участках, где ранее проводили инфильтрационные операции.

Наступление россиян замедляется из-за нехватки личного состава. По словам Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии России не достигали тактически значимых результатов как минимум в течение двух недель – примерно с 24 октября. Число российских атак на Славянско-Краматорском направлении за это время снизилось до минимального уровня.

Обозреватель объясняет это прежде всего нехваткой личного состава, в частности потерями при переброске военных на передовую. Из-за этого российскому командованию, вероятно, придется сужать участки для будущих атак. Нехватка пехоты также затрудняет закрепление на позициях, куда российские группы ранее проникли.

  • Константиновское направление

Российские войска продолжали наступательные операции на Константиновском направлении 6 и 7 ноября. Их цель – продвигаться к Константиновке и Дружковке с юга и юго-запада.

Однако подтвержденных продвижений на этом участке за указанный период не зафиксировано.

  • Добропольское направление

На этом участке российские войска пытаются окружить украинский крепостной пояс с юго-запада, в частности из района Доброполья и Покровска. 6 и 7 ноября оккупанты проводили наступательные операции к северо-востоку, югу и юго-западу от Доброполья.

  • Харьковское направление

Российские войска продолжали наступать на севере Харьковской области и на Великобурлукском направлении. Цель оккупантов – оттеснить украинские подразделения от международной границы, создать буферную зону вблизи Белгородской области и приблизиться к Харькову. Однако 5 и 6 ноября россияне не смогли продвинуться вперед.

  • Купянское направление и район реки Оскол

На Купянском направлении российские войска провели атаку вблизи Радьковки, Западного и Великой Шапковки. В то же время попытки российских групп проникнуть в район Дорошевки, по сообщениям одного из профильных источников, не получили должной поддержки и закончились неудачей.

Также 7 ноября бои продолжались вблизи Зеленого Гая, Вишневого, Боровской Андреевки и Новой Кругляковки. В то же время точная конфигурация линии фронта в районе Зеленого Гая остается неясной.

  • Лиманское направление

Российские войска продолжали наступать к северо-востоку и юго-востоку от Лимана, однако не добились подтвержденных прорывов. Украинские силы также проводили контратаки к юго-востоку от города.

В то же время несколько российских военных блогеров и источник, связанный с западной группировкой войск России, утверждали, что оккупанты заняли новые позиции вблизи Масляковки к востоку от Лимана. Эти сообщения не свидетельствуют о подтвержденном продвижении на более широком участке фронта.

Ситуация на фронте / Карты ISW

 

 

Напомним, что российская армия не только не добилась значительных территориальных успехов на фронте, но и стремительно теряет личный состав. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, только в течение октября Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих, погибших и тяжелораненых.

В то же время позиции украинских сил на передовой стали самыми прочными за последние три года. В прошлом месяце Украина освободила больше территорий, чем российские войска смогли оккупировать. Это свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные попытки наступать, противник не достигает желаемых результатов на поле боя.