Россияне загрузли под Славянском и Краматорском: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают наступательные операции в Харьковской и Донецкой областях, однако на большинстве участков фронта не отмечается подтвержденных продвижений. Особенно заметно замедлилось наступление в Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Славянско-Краматорское направление

На этом участке фронта российские войска пытаются продвигаться к Славянску, Краматорску и Дружковке. По сообщениям украинского военного обозревателя Константина Машовца, оккупанты удерживают отдельные позиции вблизи Федоровки, Маркового, Рай-Александровки, Калеников, Дибровы, Новомаркового и Майского.

Также российские подразделения пытались проникать небольшими группами в направлении Николаевки, Пискуновки, Стародубовки и других населенных пунктов. В то же время украинские военные зачистили Николаевку от российских групп инфильтрации. По оценке Машовца, к юго-востоку от Орехуватого осталась лишь одна небольшая группа российской пехоты.

Отдельно обозреватель сообщил, что украинские силы вышли из Часового Яра. В то же время российские войска не смогли закрепиться на некоторых участках, где ранее проводили инфильтрационные операции.

Наступление россиян замедляется из-за нехватки личного состава. По словам Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии России не достигали тактически значимых результатов как минимум в течение двух недель – примерно с 24 октября. Число российских атак на Славянско-Краматорском направлении за это время снизилось до минимального уровня.

Обозреватель объясняет это прежде всего нехваткой личного состава, в частности потерями при переброске военных на передовую. Из-за этого российскому командованию, вероятно, придется сужать участки для будущих атак. Нехватка пехоты также затрудняет закрепление на позициях, куда российские группы ранее проникли.

Константиновское направление

Российские войска продолжали наступательные операции на Константиновском направлении 6 и 7 ноября. Их цель – продвигаться к Константиновке и Дружковке с юга и юго-запада.

Однако подтвержденных продвижений на этом участке за указанный период не зафиксировано.

Добропольское направление

На этом участке российские войска пытаются окружить украинский крепостной пояс с юго-запада, в частности из района Доброполья и Покровска. 6 и 7 ноября оккупанты проводили наступательные операции к северо-востоку, югу и юго-западу от Доброполья.

Харьковское направление

Российские войска продолжали наступать на севере Харьковской области и на Великобурлукском направлении. Цель оккупантов – оттеснить украинские подразделения от международной границы, создать буферную зону вблизи Белгородской области и приблизиться к Харькову. Однако 5 и 6 ноября россияне не смогли продвинуться вперед.

Купянское направление и район реки Оскол

На Купянском направлении российские войска провели атаку вблизи Радьковки, Западного и Великой Шапковки. В то же время попытки российских групп проникнуть в район Дорошевки, по сообщениям одного из профильных источников, не получили должной поддержки и закончились неудачей.

Также 7 ноября бои продолжались вблизи Зеленого Гая, Вишневого, Боровской Андреевки и Новой Кругляковки. В то же время точная конфигурация линии фронта в районе Зеленого Гая остается неясной.

Лиманское направление

Российские войска продолжали наступать к северо-востоку и юго-востоку от Лимана, однако не добились подтвержденных прорывов. Украинские силы также проводили контратаки к юго-востоку от города.

В то же время несколько российских военных блогеров и источник, связанный с западной группировкой войск России, утверждали, что оккупанты заняли новые позиции вблизи Масляковки к востоку от Лимана. Эти сообщения не свидетельствуют о подтвержденном продвижении на более широком участке фронта.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, что российская армия не только не добилась значительных территориальных успехов на фронте, но и стремительно теряет личный состав. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, только в течение октября Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих, погибших и тяжелораненых.

В то же время позиции украинских сил на передовой стали самыми прочными за последние три года. В прошлом месяце Украина освободила больше территорий, чем российские войска смогли оккупировать. Это свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные попытки наступать, противник не достигает желаемых результатов на поле боя.