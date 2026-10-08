Наступление России с треском провалилось сразу на нескольких направлениях: отчет и карты ISW
6 и 7 октября российские войска продолжали наступательные операции на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве участков не смогли добиться подтвержденного продвижения. В то же время украинские военные проводят контратаки, в частности вблизи Лимана, Купянска и Доброполья.
В ISW также обратили внимание на попытки России усилить давление на украинские позиции, прежде всего в Донецкой области.
Что известно о ситуации на различных направлениях?
Сумское направление
На севере Сумской области российские войска продолжили ограниченные наступательные действия. Подтвержденного продвижения оккупантов не зафиксировано, тогда как украинские военные проводили контратаки.
Российские милблогеры заявляли о якобы продвижении вблизи Коренок, Корчаковки и Новодмитровки, однако эти утверждения не имеют независимого подтверждения.
В то же время украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в Брянской области. В частности, ВСУ сообщали о поражении станции РЭБ вблизи Гринево и российской радиолокационной станции в Ельонке.
Харьковское направление
На северо-востоке Харьковской области российские войска пытались проводить инфильтрационные действия вблизи Волчанска. Российские милблогеры продолжают распространять преувеличенные заявления о продвижении оккупантов в районе стыка Волчанского и Великобурлукского направлений.
ВСУ нанесли удар по российским военным после вероятной попытки инфильтрации к востоку от Волчанска.
Россия стремится оттеснить украинские силы от международной границы и создать буферную зону вблизи Белгородской области.
Купянское направление
Вблизи Купянска и Кившаровки российские войска продолжали наступательные действия, однако также не добились подтвержденного продвижения. При этом украинские военные проводили контратаки к северу от Купянска.
Отдельно в ISW обратили внимание на более активное использование россиянами разведывательных беспилотников. По словам украинского командира, оккупанты в больших масштабах применяют, в частности, "Орлан-10", а для управления разведывательными дронами используют операторов и корректировщиков.
Лиманское направление
На этом участке украинские силы продолжают контратаки вдоль восточного берега реки Жеребец к северо-востоку от Лимана.
Россиянам пока не удается закрепить позиции вокруг самого Лимана. Российский военный блогер признал, что превосходство украинских военных в живой силе и беспилотниках затрудняет продвижение оккупантов.
Славянско-Краматорское направление
Россия пытается усилить давление на агломерацию Славянск – Краматорск. Украинский командир сообщил, что российское командование перебрасывает дополнительные силы с других участков фронта.
Цель оккупантов – создать условия для более масштабных наступательных действий и попытаться продвинуться к агломерации до зимы. В то же время нынешние темпы российского наступления, по оценке ISW, не позволяют Кремлю быстро реализовать эту цель.
Также российские военные проводили инфильтрационную операцию к востоку от Краматорска, после чего украинские силы нанесли удар по российским позициям в районе Малиновки.
Ситуация на фронте / Карты ISW
Напомним, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый разработал и передал на рассмотрение Рады национальной безопасности и обороны обновленную стратегию ведения боевых действий. Так называемый "план войны" предлагает изменить подходы к обороне и определяет конкретные сроки выполнения задач по сохранению Украины.