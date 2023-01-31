Большие потери россиян на Востоке и напрасное наступление на 2 направлениях: главное от Генштаба

Российские оккупанты в течение суток 31 января нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара. Также захватчики произвели более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеских атак повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

В Генштабе рассказали, что россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Также они ведут безрезультатные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В свою очередь, на Купянском и Запорожском направлениях захватчики ведут оборону ранее захваченных рубежей, а на Херсонском – обстреливают позиции украинских подразделений и гражданских объектов.

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Ситуация на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Наступательных группировок противника не фиксируют. Однако россияне продолжают обстрелы. В частности, на Северском направлении оккупанты атаковали из минометов районы населенных пунктов:

Клюсы, Мистки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области;

Сопич, Волфино Сумской области и Лемищино Харьковской области.

На Слобожанском направлении захватчики не прекращают производить обстрелы позиций украинских войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.



ВСУ отбивают атаки врага / Фото Генштаба ВСУ

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На Лиманском направлении россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли районы 15 населенных пунктов, в частности Времовку и Новополь Донецкой области, Малиновку, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоданиловку Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам 17 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.



Силы обороны наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ

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Что происходило на оккупированных территориях

Оккупанты ужесточили фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка. У местных жителей проводят обыски и проверяют мобильные телефоны.

В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников ЧВК "Вагнер" значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями. Это может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения вражеских подразделений.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла:

9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники захватчиков,

2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 район сосредоточения живой силы противника и 1 склад боеприпасов.



Украинские бойцы защищают государство / Фото Генштаба ВСУ