Россияне не прекращают наступления на Авдеевском и Шахтерском направлениях. В Генштабе ВСУ утром 10 марта сообщили, что противник не оставляет попыток оцепить Бахмут.

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Силы обороны отразили 102 атаки оккупантов

Основные усилия Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

Карта боевых действий в Украине

Что происходит на разных направлениях фронта

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Краснопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.

Оккупанты обстреляли Двурученую: карта

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского.

Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Вражеских обстрелов подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожское, а также Михайловка и Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирование наступательных группировок не выявлено.



В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елине Черниговской области; Середина-Буда и Атинское – Сумской и Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Волчанск и Бологовка на Харьковщине.

Силы обороны выжигают врага