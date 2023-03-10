Россияне не прекращают наступления на Авдеевском и Шахтерском направлениях. В Генштабе ВСУ утром 10 марта сообщили, что противник не оставляет попыток оцепить Бахмут.
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Силы обороны отразили 102 атаки оккупантов
Основные усилия Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.
Карта боевых действий в Украине
Что происходит на разных направлениях фронта
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Краснопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.
Оккупанты обстреляли Двурученую: карта
На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского.
Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.
Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.
Вражеских обстрелов подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.
Карта боевых действий на Авдеевском направлении
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожское, а также Михайловка и Херсон.
Силы обороны выжигают врага
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.