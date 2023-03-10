Росіяни не припиняють наступу на Авдіївському та Шахтарському напрямках. У Генштабі ЗСУ зранку 10 березня повідомили, що противник не полишає спроб оточити Бахмут.

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Сили оборони відбили 102 атаки окупантів

Основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні

Що відбувається на різних напрямках фронту

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області; Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області.

Окупанти обстріляли Дворічну: карта

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

Росіяни штурмують Бахмут: карта бойових дій

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське – Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Росія зберігає військову присутність на території Білорусі, проте формування наступальних угруповань не виявлено.



Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. Протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області; Середина-Буда і Атинське – Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині.

Сили оборони випалюють ворога