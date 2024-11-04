Среди прочего враги продвинулись в Кременной Балке, пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Что известно об изменениях на фронте
Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе,
– заявили специалисты.
По их словам, к сожалению, российские захватчики продвинулись:
- возле Максимовки Угледарской громады в Донецкой области;
- Ясной Поляны Угледарской громады;
- неподалеку Богоявленки;
- в Кременной Балке Покровского района Донецкой области.
Кстати, аналитики американского Института изучения войны заявили, что в районах Северска, Покровска, Курахово и Угледара 2 и 3 ноября враг продвинулся, однако подтверждения некоторым заявлениям оккупантов нет. По состоянию на утро активные бои продолжаются на большинстве участков фронта.