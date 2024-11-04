Серед іншого вороги просунулись в Кремінній Балці, пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Російські війська просунулися біля Покровська, Курахового і Вугледара: огляд фронту та карти ISW

Що відомо про зміни на фронті

Сили Оборони України відновили положення у Дружбі,

– заявили фахівці.

За їхніми словами, на жаль, російські загарбники просунулись:

біля Максимівки Вугледарської громади на Донеччині;

Ясної Поляни Вугледарської громади;

неподалік Богоявленки;

у Кремінній Балці Покровського району Донецької області.

До речі, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що в районах Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара 2 і 3 листопада ворог просунувся, проте підтвердження деяким заявам окупантів немає. Станом на ранок активні бої тривають на більшості ділянок фронту.