Россияне продолжают пытаться захватить украинские территории. В то же время наши воины дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

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Что происходит в Курской области

Российские силы продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области. В частности, в центре Новоивановки. Российские источники утверждали, что украинские силы контратаковали на юго-восток от Кореневого вблизи Дарыно, Нижнего Клина, Николаево-Дарино, Новоивановки и Толстого Луга и на юго-восток от Суджи вблизи Плехового.

Российские милблогеры отмечали, что значительная часть Новоивановки является "серой зоной", из Мартыновки якобы удалось вытеснить украинских военных. Однако в ISW не могут этого подтвердить. В России заявляли, что их силы вошли в Плехово, но позже оказалось, что они не могут закрепиться. Представитель одной из украинских бригад заявил, что подразделения российской 155-й морской пехотной бригады менее боеспособны после поражения в Угледаре зимой 2022 – 2023 годов.



Ситуация в Курской области / Карта

Россия сосредоточила усилия на Востоке

В Харьковской области россияне хотят отбросить украинские силы от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиусе действия трубной артиллерии.

Российские войска 29 и 30 октября продолжали ограниченные наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцов и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска. Продвижений не зафиксировано.

Кроме этого, враг стремится захватить остальную часть Луганской области и продвижение на запад к восточной Харьковской и северной Донецкой областей.

Российские войска продвинулись на восток от Купянска и на запад от Кременной. Также россияне недавно продвинулись на юг от Степной Новоселовки и на север от населенного пункта Терны. 30 октября В России заявляли, что захватили Кругляковку, однако аналитики не обнаружили визуальных доказательств этого.

Российские милблогеры отмечали, что их войска продвинулись на юго-запад от Берестового, на восток от Лозовой, на север и юг от Невского, на север от Новосадового и на север от Тернов, однако это тоже не удалось подтвердить.

30 октября командир украинского батальона, который находится под Купянском, заявил, что российские войска ведут механизированные штурмы с использованием бронетехники и высокоманевренной двухколесной техники, в частности, мотоциклов.



Россия хочет захватить Луганскую область / Карта

Что происходит в Донецкой области

29 и 30 октября российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что российские войска атаковали на северо-восток от Северска возле Белогоровки, на восток от Северска вблизи Верхнекаменского; на юго-восток от Северска возле Ивано-Дарьевки, на юг от Северска возле Звановки.

Российские военные продвинулись на юго-восток от Часов Яр. В частности, вдоль трассы Бахмут – Константиновка на юго-восток от Часов Яра. Пресс-секретарь украинской Луганской группировки войск майор Анастасия Бобовникова сообщила, что российские войска продолжают атаковать канал Северский – Донец Донбасса небольшими группами пехоты из двух-трех человек, но они не могут обезопасить позиции на этом канале из-за украинской артиллерии и беспилотников.



Россия продвинулась возле Часового Яра / Карта

Российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвигались. Сообщается, что российские силы продолжали атаковать Торецк и к западу от Торецка возле Щербиновки.

Российские и украинские силы недавно продвинулись в направлении Покровска. Зато украинские силы восстановили позиции к северо-востоку от Новогродовки Враг продвинулся в пределах и на северо-запад от Селидово, заявляли также об оккупации этого населенного пункта. Украинские военные успешно отбили российские атаки в районе Новоалександровки и Воздвиженки заставляют российские подразделения в этом районе перенаправлять наземные атаки в другом неопределенном направлении.

Российские войска продолжали атаковать к востоку от Покровска в районе Мирнограда, Промине и Миролюбовки; и на юго-восток от Покровска возле Сухого Яра, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Селидово, Вишневого.



На Покровском направлении ситуация сложная / Карта

Российские войска недавно продвинулись в направлении Курахово. В частности, на юго-запад от Горняка и в районе Кураховского ЦЗК. Российский милблогер утверждал, что российские войска захватили Кураховку, хотя доказательств этого нет. Российские войска продолжали наступление на северо-запад от Курахово возле Новодмитровки, Новоселидовки, Ильинки, Берестков, Кураховки и Острого и возле Максимиляновки.

Россияне продолжают наступательные действия возле Угледара, однако подтвержденных продвижений нет. Российский милблогер заявил, что захватили Ясную Поляну, а также продвинулись на северо-запад от Угледара в районе Богоявленки, Новоукраинки и Шахтерского, однако подтверждений этому нет.

Ситуация на Юге

Россияне утверждают, что у Роботино продолжаются бои. 29 октября представитель украинской бригады, находящейся в Запорожской области, сообщил, что российские войска начали использовать беспилотники с первым лицом с оптоволоконными проводами длиной до 10 километров. Они защищены от украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Генштаб Украины сообщил, что 29 и 30 октября российские войска продолжали наземные атаки на Днепровском направлении, вероятно, на восточный берег Херсонской области и острова в дельте реки Днепр.