Росіяни продовжують намагатись захопити українські території. Водночас наші воїни дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

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Що відбувається в Курській області

Російські сили просунулися до головного українського виступу в Курській області. Зокрема, в центрі Новоіванівки. Російські джерела стверджували, що українські сили контратакували на південний схід від Кореневого поблизу Дарино, Нижнього Клину, Миколаєво-Даріно, Новоіванівки та Толстого Лугу та на південний схід від Суджі поблизу Плехового.

Російські мілблогери зазначали, що значна частина Новоіванівки є "сірою зоною", з Мартинівки нібито вдалось витіснити українських військових. Проте у ISW не можуть цього підтвердити. У Росії заявляли, що їхні сили увійшли в Плехово, але пізніше виявилось, що вони не можуть закріпитись. Речник однієї із українських бригад заявив, що підрозділи російської 155-ї морської піхотної бригади є менш боєздатними після поразки у Вугледарі взимку 2022 – 2023 років.



Ситуація в Курській області / Карта

Росія зосередила зусилля на Сході

У Харківській області росіяни хочуть відкинути українські сили від міжнародного кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова в радіусі дії трубної артилерії.

Російські війська 29 і 30 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська. Просувань не зафіксовано.

Крім цього, ворог прагне захоплення решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та північної Донецької областей.

Російські війська просунулися на схід від Куп’янська та на захід від Кремінної. Також росіяни нещодавно просунулися на південь від Степової Новоселівки та на північ від населеного пункту Терни. 30 жовтня У Росії заявляли, що захопили Кругляківку, проте аналітики не виявили візуальних доказів цього.

Російські мілблогери зазначали, що їхні війська просунулися на південний захід від Берестового, на схід від Лозової, на північ і південь від Невського, на північ від Новосадового і на північ від Тернів, однак це теж не вдалось підтвердити.

30 жовтня командир українського батальйону, який перебуває під Куп’янськом, заявив, що російські війська ведуть механізовані штурми з використанням бронетехніки та високоманевреної двоколісної техніки, зокрема, мотоциклів.



Росія хоче захопити Луганську область / Карта

Що відбувається на Донеччині

29 і 30 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просувалися. Генштаб України повідомив, що російські війська атакували на північний схід від Сіверська біля Білогорівки, на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Івано-Дарівки, на південь від Сіверська біля Званівки.

Російські військові просунулися на південний схід від Часів Яр. Зокрема, вздовж траси Бахмут – Костянтинівка на південний схід від Часів Яру. Речниця українського Луганського угруповання військ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські війська продовжують атакувати канал Сіверський – Донець Донбасу невеликими групами піхоти з двох-трьох осіб, але вони не можуть убезпечити позиції на цьому каналі через українську артилерію та безпілотники.



Росія просунулась біля Часового Яру / Карта

Російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просувалися. Повідомляється, що російські сили продовжували атакувати Торецьк і на захід від Торецька біля Щербинівки.

Російські та українські сили нещодавно просунулися в напрямку Покровська. Натомість українські сили відновили позиції на північний схід від Новогродівки Ворог просунувся в межах і на північний захід від Селидового, заявляли також про окупацію цього населеного пункту. Українські військові успішно відбили російські атаки в районі Новоолександрівки та Воздвиженки змушують російські підрозділи в цьому районі перенаправляти наземні атаки в іншому невизначеному напрямку.

Російські війська продовжували атакувати на схід від Покровська в районі Мирнограда, Проміні та Миролюбівки; і на південний схід від Покровська біля Сухого Яру, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Селидового, Вишневого.



На Покровському напрямку ситуація складна / Карта

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Зокрема, на південний захід від Гірника та в районі Курахівського ЦЗК. Російський мілблогер стверджував, що російські війська захопили Курахівку, хоча доказів цього неає. Російські війська продовжували наступ на північний захід від Курахового біля Новодмитрівки, Новоселидівки, Іллінки, Берестків, Курахівки та Гострого і біля Максимілянівки.

Росіяни продовжують наступальні дії біля Вугледара, проте підтверджених просувань немає. Російський мілблогер заявив, що захопили Ясну Поляну, а також просунулися на північний захід від Вугледара в районі Богоявленки, Новоукраїнки та Шахтарського, проте підтверджень цього немає.

Ситуація на Півдні

Росіяни стверджують, що біля Роботиного тривають бої. 29 жовтня представник української бригади, що перебуває в Запорізькій області, повідомив, що російські війська почали використовувати безпілотники з першою особою з оптоволоконними проводами довжиною до 10 кілометрів. Вони захищені від українських систем радіоелектронної боротьби.

Генштаб України повідомив, що 29 і 30 жовтня російські війська продовжували наземні атаки на Дніпровському напрямку, ймовірно, на східний берег Херсонської області та острови в дельті річки Дніпро.