Россияне будут пытаться продавить украинские войска, поэтому бросили на этот участок основные силы добровольного штурмового корпуса. В то же время, захватчики могут готовиться для атаки на Славянск и Краматорск сразу с трех направлений.
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Что происходит вблизи Бахмута
Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что, вероятно, враг взимает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию сразу из трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарское выступление.
В последние дни враг усилил авиаудары. Некоторые продвижения вражеских войск зафиксированы на юг и север от Бахмута. Речь идет о тех позициях, которые были заняты в ходе летней кампании.
Думаю, главная причина в недостатке артиллерийских снарядов, поскольку россияне на всем фронте могут отстреливать до 10 000 в сутки, а мы отвечаем только 2 000, о паритете речь не идет,
– отметил военный.
Военный эксперт Александр Мусиенко не исключает удара по Часовому Яру, однако не всей группировкой. По его мнению, самые большие усилия будут на Авдеевском, Марьинском и Лиманско-Купьянском направлениях.
Даже статистика показывает, что по количеству обстрелов и боевых столкновений они находятся в лидерах. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами,
– говорит Мусиенко.
Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников также сообщал об увеличении давления на Бахмутском направлении. Враг атакует преимущественно пехотой, а не техникой, преимущественное направление – Часов Яр. Россияне перебросили сюда силы своего добровольческого штурмового корпуса.
Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке утверждает, что россияне стянули большое количество танков и бронетехники. Под их прикрытием оккупанты штурмуют позиции к западу от Бахмута в нескольких километрах от Часового Яра.
Какая ситуация на фронте
- За сутки по всей линии фронта зафиксировано 127 боевых столкновений. На Бахмутском направлении украинские воины отбили 2 атаки захватчиков вблизи Богдановки.
- Горячее было на Авдеевском направлении – там отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. На Купянском направлении ВСУ отбили 18 атак врага, на Лиманском – было 23 столкновения.
- Как констатируют в Генштабе утром 19 января, за минувшие сутки было ликвидировано 920 бойцов так называемой "второй армии мира". Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 374 520 оккупантов.