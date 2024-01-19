Россияне будут пытаться продавить украинские войска, поэтому бросили на этот участок основные силы добровольного штурмового корпуса. В то же время, захватчики могут готовиться для атаки на Славянск и Краматорск сразу с трех направлений.

Смотрите также "Легкие санитарные потери": какова на самом деле для России ситуация на левобережье Херсонщины

Что происходит вблизи Бахмута

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что, вероятно, враг взимает ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию сразу из трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарское выступление.

В последние дни враг усилил авиаудары. Некоторые продвижения вражеских войск зафиксированы на юг и север от Бахмута. Речь идет о тех позициях, которые были заняты в ходе летней кампании.

Думаю, главная причина в недостатке артиллерийских снарядов, поскольку россияне на всем фронте могут отстреливать до 10 000 в сутки, а мы отвечаем только 2 000, о паритете речь не идет,

– отметил военный.

Военный эксперт Александр Мусиенко не исключает удара по Часовому Яру, однако не всей группировкой. По его мнению, самые большие усилия будут на Авдеевском, Марьинском и Лиманско-Купьянском направлениях.

Даже статистика показывает, что по количеству обстрелов и боевых столкновений они находятся в лидерах. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами,

– говорит Мусиенко.

Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников также сообщал об увеличении давления на Бахмутском направлении. Враг атакует преимущественно пехотой, а не техникой, преимущественное направление – Часов Яр. Россияне перебросили сюда силы своего добровольческого штурмового корпуса.

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке утверждает, что россияне стянули большое количество танков и бронетехники. Под их прикрытием оккупанты штурмуют позиции к западу от Бахмута в нескольких километрах от Часового Яра.

Какая ситуация на фронте