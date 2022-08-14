Наша пехота ведет себя героически, – военный эксперт назвал участки ожесточенных боев

В некоторых направлениях на Донбассе россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, в частности возле Песков и Бахмута. Однако наши защитники дают отпор, очень героически в этой ситуации ведут себя пехотинцы.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он подчеркнул, что сейчас тяжело проходят действия на Востоке Украины.

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Где самые ожесточенные бои на фронте

По его словам, очень ожесточенные бои идут:

вокруг Бахмута,

вокруг Славянска,

возле Краматорска,

на Авдеевском направлении – в Песках, Марьянке и т.д.

Враг безжалостно бьет там артиллерией. Наши защитники ведут оборонительные действия. Просто героически себя ведет наша пехота в этих районах, где сдерживают продвижение противника,

– заявил Романенко.

Военный эксперт отметил, что на Юге формируются соответствующие условия для того, чтобы эффективно уничтожать как минимум правобережную группировку противника.

Враг пытается отвлечь ВСУ от Юга

Эксперт соглашается с мнением, что на некоторых направлениях на Востоке, в частности возле Бахмута и Северска ситуации более-менее стабильны, враг там пытается не столько продвинуться, как отвлечь наши Вооруженные Силы от Юга.

Романенко ответил, что на Донбассе сначала было около 30 тысяч оккупантов, но уже уничтожена почти половина. А на Изюмщине было сосредоточено около 20 тысяч оккупантов.

То есть на этих направлениях уничтожено количество войск противника, вынужденных реагировать на успешную оборону ВСУ. Однако, по его мнению, они больше для отвода внимания.

Стратегии ведения войны ВСУ и оккупантов

Эксперт отметил, что в россии подходы – это последствия опыта и военного искусства Советского союза, в то же время в ВСУ – это новаторство, об этом говорят, как военные генералы, так и зарубежные эксперты.

Когда началась война, мы видим, насколько удачно осуществляются стратегии мобильной обороны, маневрирования ВСУ. А среди оружия самые эффективные сейчас высокоточные РСЗО, типа HIMARS,

– заявил Романенко.

Вместо этого противник использует стратегию нашествия. "Хотя они учатся на своих ошибках", – добавил Романенко.

Какая ситуация на фронте: последние новости

Оккупанты вели наступление в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцевого на Бахмутском направлении. Там россияне понесли потери и были вынуждены отступить.

В направлении же самого Бахмута подразделения противника при продвижении имели частичный успех. Также в этот день зафиксировали обстрелы около 7 населенных пунктов. А по троим враг нанес авиаудары.

На Краматорском и Славянском направлениях враг тоже продолжает варить из артиллерии и РСЗО. В общей сложности на двух направлениях били в этот день по 13 населенным пунктам.

Украинские воины отразили штурм в направлении Долины. Кроме того, были две неудачные попытки россиян разведки боем в направлениях – Веселого и Серебрянки.

Также отразили штурмы россиян неподалеку Спорного, Ивано-Дарьевки, Песков и Красногоровки.

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