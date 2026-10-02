"Впереди чрезвычайно важный месяц": чего ожидать на фронте в ближайшее время

Силам обороны Украины удалось переломить ситуацию на Лиманском направлении. Но впереди еще чрезвычайно важный месяц, который определит дальнейшее развитие событий на этом участке фронта.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь 66-й ОМБр Василий Денисюк. По его словам, как у украинских защитников, так и у российских оккупантов есть примерно месяц, чтобы создать максимально благоприятные условия для организации обороны и проведения наступательных действий. Это будет чрезвычайно важный период.

Чего ожидать дальше?

Как подчеркнул военный, фактически все будет зависеть от событий ближайшего месяца на поле боя. С изменением погоды проводить наступательные действия становится значительно сложнее.

Ближе к концу октября произойдет радикальная смена погоды. Болото, высокая влажность, густые туманы, которые на Лиманском направлении бывают чрезвычайно густыми. Огромное количество осадков,

– отметил Денисюк.

Военный рассказал, что ожидать дальше на Лиманском направлении: смотрите видео 24 Канала

"Зеленка" всегда помогает скрыть перемещение пехотных групп непосредственно к линии соприкосновения. Уже примерно к концу октября листьев практически нет.

Стараемся к этому моменту создать для себя максимально благоприятные условия, чтобы иметь наилучшую возможность для проведения наших действий именно зимой,

– отметил военный.

Добавим, что самоходный артиллерийский дивизион 66 ОМБр собирает средства на оборудование для артиллерийской разведки. Поддержите тех, кто помогает уничтожать врага, по ссылке https://send.monobank.ua/jar/38srN3trmg.