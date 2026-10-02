Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник 66 ОМБр Василь Денисюк. За його словами, як в українських захисників, так і в російських окупантів є приблизно місяць, щоб вибити максимально комфортні умови для організації оборони та проведення наступальних дій. Це буде колосально важливий період.

Чого очікувати далі?

Як наголосив військовий, фактично все залежатиме від подій найближчого місяця на полі бою. Зі зміною погоди проводити наступальні дії стає значно важче.

Ближче до кінця жовтня буде тотальна зміна погоди. Болото, серйозна вологість, густі тумани, які на Лиманському напрямку є надзвичайно густими. Величезна кількість опадів,

– зазначив Денисюк.

Військовий розповів, чого очікувати далі на Лиманському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

"Зеленка" завжди допомагає приховати переміщення піхотних груп безпосередньо до лінії зіткнення. Вже приблизно на кінець жовтня листя фактично немає.

Намагаємося до цього моменту вибудувати для себе максимально сприятливі умови, щоб мати найкращу можливість для проведення наших дій саме взимку,

– зауважив військовий.

Додамо, Самохідний артилерійський дивізіон 66 ОМБр збирає кошти на обладнання для артилерійської розвідки. Підтримайте тих, хто допомагає нищити ворога за посиланням https://send.monobank.ua/jar/38srN3trmg.