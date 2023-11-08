Росія намагається наступати на декількох напрямках / Колаж 24 Каналу
Украинские военные продолжают давать достойный отпор российской армии и удерживать свои позиции на фронте. В то же время, захватчики не могут с этим смириться и пытаются вести штурмовые действия по нескольким направлениям.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.