Россия продолжает пытаться захватить украинские территории. За прошедшие сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений.

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Ситуация на разных направлениях фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту

Ситуация поблизости Авдеевки: смотрите карту

Россияне штурмуют Старомайорское: смотрите карту

Украинские военные наносят удары по врагу

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.