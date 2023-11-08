Росія продовжує пробувати захопити українські території. Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

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Ситуація на різних напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту

Ситуація поблизу Авдіївки: дивіться карту

Росіяни штурмують Старомайорське: дивіться карту

Українські військові завдають ударів по ворогу

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.