Росія намагається наступати на декількох напрямках / Колаж 24 Каналу
Українські військові продовжують давати гідну відсіч російській армії та утримувати свої позиції на фронті. Водночас загарбники не можуть з цим змиритись та намагаються вести штурмові дії на кількох напрямках.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.