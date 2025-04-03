Об этом 24 Каналу рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, на участке, где воюет 3 ОШБр, оккупанты используют большое количество пехоты и дронов.

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Давят на логистику

Как отметил Жорин, на этом участке фронта оккупанты активно пользуются различными беспилотными системами. В частности речь идет и о FPV-дронах на оптоволокне. Также там воюют подразделения, в которых сильно развито направление дронов со сбросами.

Иногда они засыпают целую территорию, потому что у них большое количество дронов. Тех самых "мавиков". Они могут позволить себе терять их в большом количестве. Иногда они делают невозможным логистику для нас. Поэтому самая большая присутствующая угроза на поле боя сегодня – вражеский пехотинец и вражеский дрон,

– объяснил военный.

Конечно, иногда одна из танковых армий оккупантов пытается атаковать на технике. Но в каждом из таких наступлений они теряли почти всю "броню". Очень редко хотя бы какая-то техника возвращалась назад. Поэтому в последнее время попыток атак на технике почти нет.

Но пешие попытки штурмов и постоянная работа вражеских дронов – это ежедневная жизнь на линии боевого соприкосновения,

– сказал Жорин.

Добавим, по состоянию на 3 апреля Россия потеряла более 919 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10521 танк, 21902 боевых бронированных машин, 25625 артиллерийских систем, 1348 РСЗО и т.д.