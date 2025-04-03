Про це 24 Каналу розповів підполковник ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, на ділянці, де воює 3 ОШБр, окупанти використовують велику кількість піхоти та дронів.

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Тиснуть на логістику

Як наголосив Жорін, на цій ділянці фронту окупанти активно користуються різними безпілотними системами. Зокрема йдеться і про FPV-дрони на оптоволокні. Також там воюють підрозділи, в яких сильно розвинутий напрямок дронів зі скидами.

Інколи вони засипають цілу територію, бо у них велика кількість дронів. Тих самих "мавіків". Вони можуть дозволити собі втрачати їх у великій кількості. Іноді вони унеможливлюють логістику для нас. Тому найбільша присутня загроза на полі бою сьогодні – ворожий піхотинець та ворожий дрон,

– пояснив військовий.

Звісно, інколи одна з танкових армій окупантів намагається атакувати на техніці. Але в кожному з таких наступів вони втрачали майже всю "броню". Дуже рідко хоча б якась техніка поверталася назад. Тому упродовж останнього часу спроб атак на техніці майже немає.

Але піші спроби штурмів та постійна робота ворожих дронів – це щоденне життя на лінії бойового зіткнення,

– сказав Жорін.

Додамо, станом на 3 квітня Росія втратила понад 919 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10521 танк, 21902 бойових броньованих машин, 25625 артилерійських систем, 1348 РСЗВ тощо.