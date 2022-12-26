Актуальную информацию на фронте по состоянию на утро 26 декабря сообщили в Генштабе ВСУ. Что происходит по всем направлениям и какие потери понесли россияне – читайте дальше.

К теме "Хлопок" в Энгельсе и рождественские штурмы ВСУ: хронология 306 дня войны

ВСУ героически уничтожают оккупантов

В городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага.

Кроме того, в Горловке Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов.

А наши ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области;

на Слобожанском направлении;

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов.

на Новопавловском направлении;

в Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов;

на Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населённых пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

Украинские воины отбивают атаки врага

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области;

Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

Стоит добавить, что оккупанты продолжают жестоко обстреливать гражданское население Украины. В частности, за сутки россияне нанесли авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Кроме того, противник совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.