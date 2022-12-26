Актуальну інформацію на фронті станом на ранок 26 грудня повідомили у Генштабі ЗСУ. Що відбувається на усіх напрямках та яких втрат зазнали росіяни – читайте далі.

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ЗСУ героїчно нищать окупантів

У місті Старобільськ Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога.

Крім того, у Горлівці Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіка.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів.

А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об'єкти противника.

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області;

на Слобожанському напрямку;

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів.

на Новопавлівському напрямку;

на Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів;

на Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Українські воїни відбивають атаки ворога

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області;

Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині.

Варто додати, що окупанти продовжують жорстоко обстрілювати цивільне населення України. Зокрема, за добу росіяни завдали авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Крім того, противник здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.