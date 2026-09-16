ГПСУ сообщила, собирает ли Беларусь войска к границе с Украиной

Украина пока не фиксирует наращивание белорусских войск и техники непосредственно у своей границы. В то же время Россия потенциально может использовать территорию Беларуси для усиления своих действий на этом направлении.

Об этом в эфире "День.LIVE" рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Что известно о ситуации на границе с Беларусью?

По словам Демченко, на данный момент украинские пограничники не видят признаков наращивания белорусских сил вблизи украинской границы.

На данный момент мы не фиксируем какого-либо усиления белорусских подразделений техникой или личным составом непосредственно вблизи границы с Украиной,

– сказал пресс-секретарь ГПСУ.

В то же время ситуация остается под пристальным вниманием украинских военных.

"Россия может использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма, если у нее появятся дополнительные ресурсы для усиления своих действий в этом направлении", – подчеркнул Демченко.

Он также рассказал, что Беларусь регулярно проводит проверки боеготовности и военные учения. В то же время Минск пока пытается избегать прямого масштабного вовлечения собственной армии в войну против Украины.

Украина, со своей стороны, продолжает укреплять оборону на северной границе. В частности, украинские военные совершенствуют фортификационные сооружения и устанавливают минно-взрывные заграждения на наиболее угрожающих направлениях.

Напомним, польские военные приступили к строительству фортификационных сооружений и наблюдательно-охранных постов вблизи границы с Украиной. Работы проводятся в рамках польской программы "Восточный щит". В частности, военные устанавливают системы HESCO Bastion, которые позволяют быстро обустраивать защитные позиции.

Также польские военные оказывают инженерную поддержку Пограничной службе и обустраивают наблюдательные и сторожевые посты возле пунктов пропуска. По данным Генерального командования ВС Польши, работы ведутся вблизи пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова.

Меры направлены на усиление защиты пограничной инфраструктуры и безопасности границы. В то же время строительство укреплений не означает введения ограничений на пересечение польско-украинской границы.