Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Какова ситуация на границе с Беларусью?

Украинские военные круглосуточно отслеживают приграничную полосу и участки прилегающей территории. Сил, достаточных для проведения масштабных сухопутных операций или дестабилизации линии разграничения, у украинских рубежей не обнаружено.

По состоянию на сегодня наращивание каких-либо сил у нашей границы, которые могли бы уже осуществить вторжение или попытаться дестабилизировать ситуацию, по линии нашей границы, к счастью, пока не наблюдается,

– отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.

В то же время минский режим предоставляет свою территорию и технические ресурсы для нанесения авиаударов по Украине. В частности, белорусская сторона устанавливает специальные ретрансляторы, которые усиливают сигнал навигации и управления для российских беспилотников во время их атак на западные украинские области.

Напомним, в Украине действует специальный пограничный режим вдоль границы с Россией и Беларусью. Ограничения введены в полосе шириной 1 километр на весь период военного положения для усиления обороноспособности и из-за риска провокаций и дестабилизации со стороны Беларуси.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко отметил, что такая угроза остается постоянной. По его словам, риски могут возрасти в случае появления на территории Беларуси значительной группировки российских военных, а также из-за возможных провокаций под чужим флагом у украинской границы.

Отметим, что Беларусь проводит военные учения вблизи границ с Польшей и Литвой, часть маневров проходит недалеко от Сувальского коридора. Учения продлятся до 18 сентября, а военные отрабатывают охрану границы, противодействие диверсионным группам и отражение атак беспилотников.