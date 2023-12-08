Что происходит на границе с Польшей: где движение осложнено больше всего

На польско-украинской границе находится около 3300 грузовиков. Блокировка движения продолжается на четырех пунктах пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, на каком пуске пропуска ситуация самая сложная.

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Так, по его словам, больше всего грузовиков стоят напротив пункта пропуска Шегин – 1200 и пункта пропуска Рава-Русская – около 850. На других направлениях также есть очереди, уточнил Демченко, но они несколько меньше.

К сожалению, ситуация на украинско-польской границе с пропуском грузовиков практически не меняется. Блокировка движения на 4 направлениях продолжается. На сегодняшнее утро, по информации польских коллег, в очередях на территории Польши в сторону Украины находится около 3300 грузовиков,

– рассказал Демченко.

Ситуация в направлении Краковца

Наиболее усложненное движение фиксируется и дальше в направлении Ягодин и Рава-Русская.

"Там очень незначительное количество транспортных средств пересекает границу в сутки - как на выезд из Польши, так и на въезд в Польшу", - добавил Демченко и уточнил, что более интенсивное движение фиксируется на направлении Краковец, но не так, как это было до 6 ноября.

Если раньше через пункт пропуска Ягодин ежесуточно пересекало 1200 – 1300 грузовиков в обе стороны, то за прошедшие сутки там фиксировалось на пересечении границы только 160 грузовых транспортных средств,

– подчеркнул спикер ГНСУ.

По его словам, через границу польские блокировщики пропускают гуманитарные и еще некоторые важные грузы, но сказать, что все они могут беспрепятственно пересечь границу, нельзя. Демченко отметил, что переговоры с польской стороной продолжаются.

Блокировка границы: главное