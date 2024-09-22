Кадыровцы имеют право убить любого из оккупантов: что происходит в армии врага

На Харьковщине, в частности на участке поселка Глубокое, Силам обороны удалось существенно уничтожить потенциал противника для ведения ударно-штурмовых действий. Поэтому оккупанты были вынуждены перебросить свое подразделение "Ахмат".

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, добавив, что его бригада выполняет обязанности на разных отрезках. Это в частности Глубокое, Волчанск и Купянщина,

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Почему российские военные решаются на самоубийство

Если говорить о поселке Глубокое, то сейчас там воюет подразделение "Ахмат". Переброска таких сил фиксируется там, где есть системные проблемы с дисциплиной внутри российского оккупационных войск, а также частных компаний как "Шторм Z".

Кадыровцы имеют полное право на уничтожение любого из представителей российского войска и на силовое воздействие: унижение, пытки. Именно они ставят в бой тех, кто отказывается выполнять боевые задачи, заставляют заканчивать жизнь самоубийством тех, кто на поле боя получил даже несущественные ранения,

– рассказал Юрий Федоренко.

Например, бывают случаи, когда оккупанту ранило ногу, или другую часть тела. Объективно понятно, что это ранение после которого можно выжить. Но российский захватчик вместо того, чтобы вернуться к своим и получить помощь, – выбирает пустить себе пулю в голову.

Это свидетельствует о том, что он точно знает, что не выполнив задачу и вернувшись к своим, он будет уничтожен. Поэтому всегда пытается продолжить выполнение задания и максимально приблизиться к административным границам города Харькова. Далее оккупанты стремятся взять под огневой контроль отдельные жилые районы.

Сможет ли враг реализовать план

По словам Юрия Федоренко, оккупанты не смогут достичь такой цели. Впрочем, на Харьковском направлении в ближайшее время будет горячо. Но перенять инициативу, врагу вряд ли удастся.

По Волчанску, то ситуация также достаточно динамична. Противник активно применяет высокоманевренную технику, мотоциклы, пытается менять тактику, наращивать огневое воздействие для того, чтобы получить возможность продвигаться, в том числе и в жилой застройке. Но успеха также не имеет.

Ситуация на стыке Харьковской и Луганской областей в левобережной Купянщине выглядит несколько по-другому. Противник за последние периоды имел определенные тактические успехи на поле боя. Это обусловлено тем, что россияне применили колоссальный ударно-штурмовой потенциал. Они действовали по Донецкому сценарию и совсем не обращали внимание на потери среди личного состава.

Ситуация на Купянщине: смотрите на карте

Но тот тактический успех, который они имели, противник не сможет нарастить. Ему не удастся увеличить усилия, чтобы выскочить на левый берег реки Оскол и занять там плацдарм с последующим расширением,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Силы обороны в объединенном порыве максимально приостановили наступление противника. Если будет достаточно средств БПЛА, артиллерии, оборудования для дистанционного уничтожения врага, то ситуацию удастся стабилизировать.

"Бой продолжается и я благодарю каждого украинца, кто в дальнейшем поддерживает Силы обороны", – подытожил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес".