Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что жителям Харькова и правобережной части Харьковщины ничего не угрожает. Теперь захватчиков там нет и в ближайшее время не будет.
Вашему вниманию Россия может начать новое наступление под Харьковом: в СМИ назвали вероятную дату, в ВСУ говорят, это бред
"Разворачивание даже такой группировки, как на левом берегу Оскола в районе Купянска, займет несколько месяцев", – отметил Свитан.
Что происходит на левобережье Харьковщины
Левый берег Оскола, Купянск подвергаются наступательным действиям россиян с прошлого года. Там видят определенную подготовку оккупационных войск к увеличению давления.
Прежде всего, враг пытается захватить Синьковку, но с мая прошлого года не смог добиться результата. Утром 28 декабря противник снова попытался атаковать украинские позиции, но только понес потери.
Как минимум до весны россияне будут пытаться двигаться в сторону Харькова – это прогнозируемая ситуация. Мы видим там достаточное количество российских сил и средств,
– заметил Свитан.
Украинские военные контролируют ситуацию и удерживают линию обороны, нанося потери россиянам.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне дальше атакуют на Купянском направлении. Они сосредоточились на Синьковке, из которой хотят сделать плацдарм для дальнейшего продвижения.
- На этом участке фронта действуют бойцы 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Защитники не только отбивают вражеские атаки, но и сами штурмуют противника.
- Как известно, Харьковщина почти каждый день подвергается российским обстрелам. В частности, областной центр оказался под ударом во время последней масштабной атаки 2 января.